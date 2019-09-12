На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки

На дорогах областного центра появляются новые знаки. Некоторые пока в качестве эксперимента, присутствие других просто необходимо.Обычная зеленая стрелка, а под ней мелкими буквами инструкция. Если водитель никому не мешает, то можно повернуть на право, даже если горит красный сигнал светофора. Такой знак можно увидеть на улице Проезжей, у поворота на Субботиху. Пока это эксперимент, говорят сотрудники ГИБДД. Если он поможет разгрузить движение на этом участке, то подобные знаки появятся и в других частях Кирова.На дорогах должны появиться не только экспериментальные знаки. Новые знаки нужны и на пешеходных переходах. Как отметили сотрудники ГИБДД, многие переходы не отвечают нормам безопасности.Новые знаки и искусственные неровности должны снизить аварийность на дорогах. А она, по статистике ГИБДД, достаточно на высоком уровне.Одна из таких аварий с участием пешехода произошла на перекрестке Щорса и Попова. Водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по данному факту.