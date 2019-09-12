На дорогах областного центра появляются новые дорожные знаки

На дорогах областного центра появляются новые знаки. Некоторые пока в качестве эксперимента, присутствие других просто необходимо.
Обычная зеленая стрелка, а под ней мелкими буквами инструкция. Если водитель никому не мешает, то можно повернуть на право, даже если горит красный сигнал светофора. Такой знак можно увидеть на улице Проезжей, у поворота на Субботиху. Пока это эксперимент, говорят сотрудники ГИБДД. Если он поможет разгрузить движение на этом участке, то подобные знаки появятся и в других частях Кирова.
АНДРЕЙ ФОМИНЫХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«При наличии и возможности водитель имеет право повернуть направо, уступив всем, не создавая помеху участникам дорожного движения. Второй подобный знак будет установлен на улице Советской».
На дорогах должны появиться не только экспериментальные знаки. Новые знаки нужны и на пешеходных переходах. Как отметили сотрудники ГИБДД, многие переходы не отвечают нормам безопасности.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году планируется создать или модернизировать 70 пешеходных переходов. 33 из них будут находиться в районе школ. Здесь планируется установить светофоры, сделать искусственные неровности, нанести разметку и установить новые дорожные знаки».
Новые знаки и искусственные неровности должны снизить аварийность на дорогах. А она, по статистике ГИБДД, достаточно на высоком уровне.
НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«С 9-го по 15-е число на дорогах г. Кирова произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы».
Одна из таких аварий с участием пешехода произошла на перекрестке Щорса и Попова. Водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка. Сейчас в ГИБДД проводят проверку по данному факту.