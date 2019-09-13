Прямой эфир
13 сен 17:43 Кировчане вернулись из вело-путешествия по горному Алтаю 13 сен 11:19 В Кирове могут восстановить одну из каменных мостовых 19-го века 13 сен 17:39 В Кирове проходит традиционный городской слёт "Юный знаток природы-2019" 13 сен 17:36 В Кирове открылся 10-й форум инициативных граждан "Мы вместе!" 17 сен 14:47 Кировские байкеры закрыли мотосезон 13 сен 14:58 В художественном музее открылась выставка итальянского художника Мауро Гавацци 13 сен 11:11 Общественники - о транспортных проблемах города 13 сен 17:41 Школьников первомайского района проверили на готовность к службе в армии 13 сен 11:13 В Кирове проверили качество ремонта дворов 13 сен 11:16 Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Мирный Оричевского района
4°C
$
64,22
70,94
20 сентября 00:16
19 сен 18:02 В Кирове прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу 19 сен 17:56 В регионе продолжается реализация проектов в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям" 19 сен 17:55 В областном центре завершается масштабный ремонт тротуаров 19 сен 17:53 В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске 19 сен 14:58 В ДХШ города Кирова открылись сразу три выставки 19 сен 11:21 В спортивной школе № 1 города Кирова разгорелся конфликт 19 сен 11:16 В Первомайском суде продолжается судебный процесс по делу бизнесмена Яфаркина 19 сен 11:13 В Кирове выявили крупный канал сбыта нелегально ввезенных косметологических препаратов 19 сен 11:10 Ремонт теплосетей затянулся, кировчане месяцами живут без горячей воды 19 сен 10:08 МХК «Олимпия» начала сезон с неудачи.
В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске

В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске

Вчера, 17:53
138
Артем Макаров

Одно из любимых мест отдыха жителей Нововятска скоро предстанет в обновленном виде. Сейчас на объекте полным ходом идут ремонтные работы. Они уже закончены более чем наполовину.

Здесь отдыхают и дети, и взрослые, и те, кто уже на пенсии. Когда появилась возможность обновить набережную, жители Нововятска горячо поддержали эту инициативу. Сейчас здесь трудятся рабочие. Они уже смонтировали четыре арки над главной лестницей, залили асфальтом смотровую площадку.

СЕРГЕЙ ГРУХИН, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА, НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«На сегодня работы ведутся по укладке брусчатки, арочки выставляются, освещение делается. Срок окончания работы у нас 14 ноября».

Освещать набережную будут не только фонари на столбах, светится будут и пешеходные дорожки. Лампы осталось только подключить к сети. На нижней набережной скоро будут установлены лавочки, сейчас делается ограждение, а вверху организуют детскую площадку. Немного изменится и спортивная площадка, где установлены тренажеры.

СЕРГЕЙ ГРУХИН, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА, НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ:
«Детская площадка будет вот здесь, она будет с резиновым покрытием. Эти тренажеры они существовали, тоже будет новое покрытие сверху».

На территории набережной так же появится газон, и будут высажены деревья. Как говорят представители городской администрации, работы завершены уже на 70-т процентов. Добавим, обновление объекта ведется в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама