В администрации города проверили ход реконструкции набережной в Нововятске

Одно из любимых мест отдыха жителей Нововятска скоро предстанет в обновленном виде. Сейчас на объекте полным ходом идут ремонтные работы. Они уже закончены более чем наполовину.Здесь отдыхают и дети, и взрослые, и те, кто уже на пенсии. Когда появилась возможность обновить набережную, жители Нововятска горячо поддержали эту инициативу. Сейчас здесь трудятся рабочие. Они уже смонтировали четыре арки над главной лестницей, залили асфальтом смотровую площадку.Освещать набережную будут не только фонари на столбах, светится будут и пешеходные дорожки. Лампы осталось только подключить к сети. На нижней набережной скоро будут установлены лавочки, сейчас делается ограждение, а вверху организуют детскую площадку. Немного изменится и спортивная площадка, где установлены тренажеры.На территории набережной так же появится газон, и будут высажены деревья. Как говорят представители городской администрации, работы завершены уже на 70-т процентов. Добавим, обновление объекта ведется в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".