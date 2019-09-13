В регионе продолжается реализация проектов в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям"

Сбылось желание еще одного участника проекта "Время для мечты". В нашем регионе его реализуют в рамках Всероссийской акции "Добровольцы - детям". Юные кировчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, рассказали о своей мечте в ходе анкетирования.
Воспитанник Нововятской школы интерната Дима Фоминых из первых уст узнаёт тонкости блогерства. Сегодня у него в гостях - Игорь Олин, известный в вятском интернет-пространстве человек.
Время для мечты. Так называется проект, который реализуется на территории нашей области в рамках акции "Добровольцы детям". Его суть в том, чтобы исполнить желания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята заполняли анкеты, в которых рассказывали о своих мечтах.
ДИМА ФОМИНЫХ, УЧАСТНИК ПРОЕКТА "ВРЕМЯ ДЛЯ МЕЧТЫ":
- Как она звучала, вспомнишь?
- Встретиться с блогером.
- Мне интересно поговорить, пообщаться спросить каково это: сложно или легко?
ИГОРЬ ОЛИН, БЛОГЕР:
«Я думаю, мы с Димой переговорим, контактами обменяемся, и будем общаться. Будет он блогером или нет? Я не знаю, но попробует. И лишним это не будет».
Впервые побывать в цирке, посетить космоцентр, познакомиться с Дедом Морозом: мечты у детей - самые разные. И все они обязательно сбудутся.
ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА, КОНСУЛЬТАНТ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть дети-инвалиды, которым требуются специальные приспособления, санки-коляски, или мединструменты, - эти мечты для нас сложны, но мы постараемся их исполнить».
Из 22 желаний, 8 - уже исполнено. "Время для мечты": чаще простой, но такой нужной обещают найти всем детям-участникам проекта.