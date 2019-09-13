Кировским католикам предложили новые условия проведения богослужений в Александровском костёле. Однако, подписывать соглашение они не торопятся.Договоренность о проведении служб каждое воскресенье, а не как раньше - два раза в месяц, была достигнута в июне во время визита посла Ватикана в Киров. И сейчас в правительстве области подготовили документ безвозмездного пользования, но обязывающий заключить отдельные договоры на энерго-, тепло- и водоснабжение, на содержание и ремонт мест общего пользования, а также платить взносы за капремонт.Помимо этого помещение костела после двух часов службы необходимо сдать двусторонней комиссии. Возможно, это и стандартный договор для арендаторов, говорит Григорий Зволиньски. Но и в католической епархии в Москве посоветовали не подписывать соглашение. В проведении воскресных служб в костеле пока не отказывают. А кировские католики настаивают на оплате аренды органного зала на прежних условиях - за фактическое использование по времени.