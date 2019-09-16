Сотрудники МЧС проверили печи в частном секторе

В Кирове и области начались проверки состояния печей в частном секторе. В рейд с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа.В зоне повышенного риска - деревянные дома с печным отоплением. Однако, в Кирове и пригородах немало также кирпичных домов, где всё еще пользуются печами. Их состояние инспекторы проверяют в первую очередь.Еще одно требование - наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 сантиметров. И рядом не должно быть легковоспламеняющихся материалов. Цель подобных рейдов - не наказать, а напомнить населению об элементарных мерах пожарной безопасности. Хотя инспекторам приходится и привлекать к административной ответственности. В случае грубых нарушений.Отметим, что штраф за такие нарушения - от двух до трех тысяч рублей. В ходе рейда инспекторы не смогли побывать во всех квартирах. В одних никого не было дома, в другие жители их просто не пустили. Где-то печи совсем не используют. Но и там был проведен инструктаж, выдавались памятки.Обращали внимание сотрудники пожнадзора и на состояние электропроводки. Раньше она не была рассчитана на современные мощные бытовые приборы. Из-за чего старая проводка не выдерживает, начинает плавиться от перегрузки, нагревается, что также может привести к возгоранию.Только за минувшие сутки в области произошло семь пожаров в домах, садовых домиках и хозпостройках. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит жизнь и имущество граждан.