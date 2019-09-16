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Сотрудники МЧС проверили печи в частном секторе

Сотрудники МЧС проверили печи в частном секторе

Вчера, 17:10
162
Валентина Палкина

В Кирове и области начались проверки состояния печей в частном секторе. В рейд с сотрудниками МЧС отправилась и наша съемочная группа.

В зоне повышенного риска - деревянные дома с печным отоплением. Однако, в Кирове и пригородах немало также кирпичных домов, где всё еще пользуются печами. Их состояние инспекторы проверяют в первую очередь.

- Печку отремонтировать надо.

Еще одно требование - наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 сантиметров. И рядом не должно быть легковоспламеняющихся материалов. Цель подобных рейдов - не наказать, а напомнить населению об элементарных мерах пожарной безопасности. Хотя инспекторам приходится и привлекать к административной ответственности. В случае грубых нарушений.

ДМИТРИЙ СТАРОДУБОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Печь находится в крайне не исправном состоянии, то есть, разрушена, кирпичи выпадают, топочная дверка отсутствует, либо большие щели в трубах, либо в самой кладке печи, это встречается не так часто, но все же бывает».

Отметим, что штраф за такие нарушения - от двух до трех тысяч рублей. В ходе рейда инспекторы не смогли побывать во всех квартирах. В одних никого не было дома, в другие жители их просто не пустили. Где-то печи совсем не используют. Но и там был проведен инструктаж, выдавались памятки.

Обращали внимание сотрудники пожнадзора и на состояние электропроводки. Раньше она не была рассчитана на современные мощные бытовые приборы. Из-за чего старая проводка не выдерживает, начинает плавиться от перегрузки, нагревается, что также может привести к возгоранию.

ДМИТРИЙ СТАРОДУБОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. КИРОВА:
«Сам собственник отвечает в своей квартире, необходимо следить за состоянием электропроводки, возможно, заключать договоры на обслуживание электрооборудования, периодически проводить замеры сопротивления, если выявили недостатки, своевременно заменить на новую проводку».

Только за минувшие сутки в области произошло семь пожаров в домах, садовых домиках и хозпостройках. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что соблюдение правил пожарной безопасности сохранит жизнь и имущество граждан.

Сотрудники МЧС проверили печи в частном секторе

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