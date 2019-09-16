На территории памятника природы "Ульское болото" ученые обнаружили редкие виды птиц и растений

Территорию памятника природы "Ульское болото" хотят расширить в десять раз. Экологи обнаружили в окрестностях верховых болот краснокнижные виды птиц и растений. Кто и как исследовал уникальный уголок Вятской природы?
Дикий, неизученный край - эти заболоченные места в Подосиновском районе не тронуты человеком. Здесь можно повстречать разве что редкого охотника, забредшего за дичью. Вот уже много веков на территории Ульского и Худышевского болота сохраняется первозданная северная природа со всеми её обитателями.
Эти кадры сделали участники экспедиции, которая побывала на водно-болотном комплексе этим летом. Зоолог, энтомолог, ботаник и трое студентов путешествовали по болотам в поисках краснокнижных видов - растений и животных. Молодые исследователи впервые побывали в глухих, заболоченных местах.
СТАНИСЛАВ МОРОЗОВ, СТУДЕНТ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Мы едем на болото - у всех это место ассоциируется как опасное. Когда мы приехали, все оказалось намного лучше - это место необычайно красивое».
АННА КОВАЛЬСКАЯ, СТУДЕНТКА КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Там, правда, безумно красиво. Я была в первый раз на болоте, и мне очень понравилось».
Ученые собирали научный материал для очень важного отчета - им нужно было доказать, что заповедная территория гораздо шире обозначенных границ. С первых же дней болото очаровало путников цветущими северными орхидеями - пальцекорниками.
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Вот эти болота, что Ульское, что Худышевское болото, такое было ощущение, что выходишь на ковер и он весь в фиолетово-лиловых красивых соцветиях этих необычных растений. Очень высокая численность этих растений, что является изюминкой - эти растения очень реагируют на изменения влажности и как только влажность меняется, они тоже численность свою резко меняют».
Екатерина Рябова собирала данные о редких видах растений. Так, удалось обнаружить ольху кустарниковую и березу приземистую. Ранее было доподлинно неизвестно, есть ли они на территории Кировской области. Кроме того, в лесных массивах, прилегающих к болоту, в руки ученых попался очень редкий цветок - "Венерин башмачок настоящий".
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Красивый цветок в виде туфельки - почему и название такое "Венерин башмачок". Богиня красоты бежала, обронила туфельку и там где она его обронила, вырос этот красивый цветок».
Экологи всегда уделяли большое внимание верховым болотам, так как это важный элемент эко-системы. Такие места, благодаря большому количеству воды, привлекают птиц. Например, на Ульском болоте обитают как минимум восемь краснокнижных видов пернатых. Среди них есть беркут и орлан-белохвост. Также облюбовали Ульские топи гуси и журавли - эти птицы летят сюда весной, чтобы вывести потомство.
ВЛАДИМИР РЯБОВ, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«В одно утро, когда мы были на болоте - молодые пары обучают птенцов вставать на крыло, там все болото в трубных звуках, гудело буквально. Где-то 70-80 пар журавлей было».
На эту уникальную территорию экологи обратили внимание еще в начале двухтысячных годов. Было очевидно, что границы особоохраняемой зоны необходимо расширять - с трех до тридцати тысяч гектар. Рядом с Ульским есть еще Худышевское болото и сопредельная территория междуречья рек Ула и Ильина. И эта местность так же достойна государственной охраны.
НАДЕЖДА ХАРИТОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Само Ульское болото имеет такие контуры и территория, которая была дополнительно обследована специалистами - это территория, находящееся чуть севернее, на территории Лузского района».
Чтобы сохранить заповедные болота необходимо ограничить лесохозяйственную деятельность на территории всего комплекса. Для этого и нужен статус "Государственный природный заказник".
НАДЕЖДА ХАРИТОНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день болотный комплекс при условии активного хозяйственного использования сопредельных территорий будет очень страдать. Болота - уязвимые комплексы и осушение из-за вырубки лесов будет сказываться на всей ситуации».
Проведенные исследования уже представлены экспертной комиссии. Новый статус особо охраняемой природной территории должен быть присвоен участку уже в начале 2020 года.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Болота, так же как и леса являются легкими планеты. А еще мощные биологические фильтры. Они как губка впитывают углекислый газ и вырабатывают огромное количество кислорода. Поэтому так важно сохранить их в первозданном и нетронутом виде».