На территории памятника природы "Ульское болото" ученые обнаружили редкие виды птиц и растений

Территорию памятника природы "Ульское болото" хотят расширить в десять раз. Экологи обнаружили в окрестностях верховых болот краснокнижные виды птиц и растений. Кто и как исследовал уникальный уголок Вятской природы?Дикий, неизученный край - эти заболоченные места в Подосиновском районе не тронуты человеком. Здесь можно повстречать разве что редкого охотника, забредшего за дичью. Вот уже много веков на территории Ульского и Худышевского болота сохраняется первозданная северная природа со всеми её обитателями.Эти кадры сделали участники экспедиции, которая побывала на водно-болотном комплексе этим летом. Зоолог, энтомолог, ботаник и трое студентов путешествовали по болотам в поисках краснокнижных видов - растений и животных. Молодые исследователи впервые побывали в глухих, заболоченных местах.Ученые собирали научный материал для очень важного отчета - им нужно было доказать, что заповедная территория гораздо шире обозначенных границ. С первых же дней болото очаровало путников цветущими северными орхидеями - пальцекорниками.Екатерина Рябова собирала данные о редких видах растений. Так, удалось обнаружить ольху кустарниковую и березу приземистую. Ранее было доподлинно неизвестно, есть ли они на территории Кировской области. Кроме того, в лесных массивах, прилегающих к болоту, в руки ученых попался очень редкий цветок - "Венерин башмачок настоящий".Экологи всегда уделяли большое внимание верховым болотам, так как это важный элемент эко-системы. Такие места, благодаря большому количеству воды, привлекают птиц. Например, на Ульском болоте обитают как минимум восемь краснокнижных видов пернатых. Среди них есть беркут и орлан-белохвост. Также облюбовали Ульские топи гуси и журавли - эти птицы летят сюда весной, чтобы вывести потомство.На эту уникальную территорию экологи обратили внимание еще в начале двухтысячных годов. Было очевидно, что границы особоохраняемой зоны необходимо расширять - с трех до тридцати тысяч гектар. Рядом с Ульским есть еще Худышевское болото и сопредельная территория междуречья рек Ула и Ильина. И эта местность так же достойна государственной охраны.Чтобы сохранить заповедные болота необходимо ограничить лесохозяйственную деятельность на территории всего комплекса. Для этого и нужен статус "Государственный природный заказник".Проведенные исследования уже представлены экспертной комиссии. Новый статус особо охраняемой природной территории должен быть присвоен участку уже в начале 2020 года.