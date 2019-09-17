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Глава региона с рабочим визитом посетил Слободской район

Глава региона с рабочим визитом посетил Слободской район

Вчера, 11:14
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Михаил Конышев

Глава региона с рабочим визитом посетил Слободской район. В рамках поездки Игорь Васильев принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Денисовы и всероссийской акции "Живи, лес".

Новый фельдшерско - акушерский пункт в деревне Денисовы Слободского района будет обслуживать 640 человек, из них 173 ребенка. Здание имеет сборно-разборную быстро возводимую конструкцию, что позволяет при необходимости передислоцировать его на новое место назначения. Рядом с ФАПом работали мобильные флюорограф, маммограф, центр здоровья, стоматология, мультидисциплинарные бригады по оказанию медицинской и социальной помощи. Совместно с медиками свою работу ведут и "дружины здоровья". Волонтеры - медики в рамках по домовых обходов проводят первичный осмотр населения, измеряют важные показатели – артериальное давление, уровень сахара в крови и другие.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Президент недавно проводил большое совещание по первичной медико-санитарной помощи. Сейчас идут большие дискуссии, в том числе по поручению президента в рамках нацпроекта по тому, как реорганизовать первичную медико-санитарную помощь. И мы в Кировской области уже это делаем. Вот видите, что делаем это вместе с волонтерами - студентами старших курсов медуниверситетов. Они проходят и практику, работают с людьми, проводят анкетирование».

Как отметил глава региона, что где бы ни жили люди, они должны быть уверены, что за их здоровьем следят и всегда к ним на помощь придут медики. Для этого в регионе будут открываться фельдшерско-акушерские пункты, привлекаться волонтеры и создаваться мобильные центры здоровья. Также в рамках рабочей поездки Игорь Васильев совместно с руководителями органов исполнительной власти принял участие во всероссийской акции "Живи, лес". Основная цель акции - привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главное в этой акции "Живи, лес" не просто посадить, но и всем сказать, что давайте мы будем сохранять лес, беречь его».

Отметим, что с каждым годом количество граждан, неравнодушных к проблемам леса и участвующих в акции, увеличивается. В этот раз на площади 24 гектара будет высажено 60 тысяч саженцев сосны.

Глава региона с рабочим визитом посетил Слободской район

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