Сеть автодорог Киров-Советск-Яранск осмотрели эксперты

26 километров нового асфальта. В нашем регионе закончили ремонт сети автодорог "Киров-Советск-Яранск". Накануне трассу принимал дорожный комитет.
Шум дороги ровный, без посторонних звуков - это оценка обывателя. А вот у экспертов-дорожников совсем другие методы. Контроль начинается с момента снятия старого слоя и завершается приемкой уже готового полотна.
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СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Сегодня мы определяли соответствие поперечного уклона на проезжей части, продольной ровности, ширину проезжей части, поперечный уклон и ширину обочины. В принципе по этому участку замечаний нет».
Ремонт участков трассы Киров-Советск-Яранск начался в мае. В общей сложности было уложено 26 километров нового асфальта. Подрядчики справились с заданием раньше срока. Говорят, современная техника помогает делать все гораздо быстрее.
ДМИТРИЙ ОСИПОВ, ГЕНДИРЕКТОР КОГП "ВЯТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ":
«Есть новые асфальтобетонные установки с более высокой производительностью. Если раньше большая часть асфальтобетонных установок производила 30 тонн в час, то сейчас установки производят 160-175 тонн в час асфальта».
Участки для ремонта отобрали самые сложные, аварийные. Работы охватили Оричевский, Верхошижемский, Советский, Пижанский районы. Интенсивность движения автомобилей на этих отрезках составляет три с половиной тысячи машин в сутки, с учетом этих данных заказчик и определил технологию укладки дорожного полотна.
СЕРГЕЙ ТРОИЦКИЙ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОГКУ "ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Здесь технология ЩМА-15. Толщина слоя 5 см., выравнивающий слой до 3 см., фрезерование, ямочный ремонт, укрепление обочин, очистка полосы от кустарников».
Трассу отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Новые участки для ремонта будут определять весной следующего года.