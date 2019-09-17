Сеть автодорог Киров-Советск-Яранск осмотрели эксперты

26 километров нового асфальта. В нашем регионе закончили ремонт сети автодорог "Киров-Советск-Яранск". Накануне трассу принимал дорожный комитет.Шум дороги ровный, без посторонних звуков - это оценка обывателя. А вот у экспертов-дорожников совсем другие методы. Контроль начинается с момента снятия старого слоя и завершается приемкой уже готового полотна.Ремонт участков трассы Киров-Советск-Яранск начался в мае. В общей сложности было уложено 26 километров нового асфальта. Подрядчики справились с заданием раньше срока. Говорят, современная техника помогает делать все гораздо быстрее.Участки для ремонта отобрали самые сложные, аварийные. Работы охватили Оричевский, Верхошижемский, Советский, Пижанский районы. Интенсивность движения автомобилей на этих отрезках составляет три с половиной тысячи машин в сутки, с учетом этих данных заказчик и определил технологию укладки дорожного полотна.Трассу отремонтировали в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Новые участки для ремонта будут определять весной следующего года.