По улицам Кирова проехал парад из красных автомобилей

Необычный автопробег прошел в Кирове. Для участия в нем подбирались автомобили определенного цвета. Почему это было сделано?21 сентября отмечался Всемирный день доноров костного мозга. В этот день областной НИИ гематологии и переливания крови решил провести акцию. Был выбран автопробег. Для участия в нем приглашались владельцы машин красного цвета. Участников находили через социальные сети.На акцию откликнулись более 20 человек. Ежегодно в России у 20 тысяч людей диагностируется рак крови. Части из них нужна пересадка костного мозга. Вероятность найти донора в семье небольшая. Поэтому, пересадка от неродственного донора единственный шанс выжить.Целью акции было привлечь внимание общественности к донорству костного мозга. В нашей стране на сегодняшний день существует проблема их нехватки.По опросам, большинство россиян мало знают о донорстве костного мозга. Бытует и мнение, что сама процедура угрожает здоровью. Но специалисты опровергают его. Сдача кроветворных клеток очень похожа на обычную сдачу крови и безопасна. Автопробег символично напомнил о важности такого вида донорства. Участники проехали по главным улицам города с призывом помогать людям, которые нуждаются в трансплантации костного мозга.