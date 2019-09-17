По улицам Кирова проехал парад из красных автомобилей

Необычный автопробег прошел в Кирове. Для участия в нем подбирались автомобили определенного цвета. Почему это было сделано?
21 сентября отмечался Всемирный день доноров костного мозга. В этот день областной НИИ гематологии и переливания крови решил провести акцию. Был выбран автопробег. Для участия в нем приглашались владельцы машин красного цвета. Участников находили через социальные сети.
ТАТЬЯНА ГУДИНА, УЧАСТНИК АВТОПРОБЕГА:
«Я считаю, что это важно. Сам факт быть донором костного мозга это важно. Я сама являюсь донором крови».
На акцию откликнулись более 20 человек. Ежегодно в России у 20 тысяч людей диагностируется рак крови. Части из них нужна пересадка костного мозга. Вероятность найти донора в семье небольшая. Поэтому, пересадка от неродственного донора единственный шанс выжить.
ОЛЬГА ШУЛЬМИНА, УЧАСТНИК АВТОПРОБЕГА:
«Решила поддержать доноров. Сама не являюсь донором, но очень жалко больных людей. Нужно помогать им».
Целью акции было привлечь внимание общественности к донорству костного мозга. В нашей стране на сегодняшний день существует проблема их нехватки.
ОЛЬГА СОБОЛЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВИТИЮ ДОНОРСТВА КИРОВСКОГО НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ:
«Количество зарегистрированных человек в регистре костного мозга в России это чуть больше 100 тыс. человек. Для сравнения в Германии это 8 млн. человек. А в США это 10 млн. человек».
По опросам, большинство россиян мало знают о донорстве костного мозга. Бытует и мнение, что сама процедура угрожает здоровью. Но специалисты опровергают его. Сдача кроветворных клеток очень похожа на обычную сдачу крови и безопасна. Автопробег символично напомнил о важности такого вида донорства. Участники проехали по главным улицам города с призывом помогать людям, которые нуждаются в трансплантации костного мозга.