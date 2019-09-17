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В Музее Воинской славы открылась выставка к 75-летию освобождения советского Заполярья от немецких захватчиков

В Музее Воинской славы открылась выставка к 75-летию освобождения советского Заполярья от немецких захватчиков

Вчера, 14:57
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Валентина Палкина

В Музее Воинской славы открылась выставка «Под северным сиянием». Она посвящена подвигу советских бойцов, во время Великой Отечественной войны сражавшихся в суровых условиях Заполярья.

Больше трех лет советские войска держали оборону на этом стратегическом участке и не дали блокировать страну с севера. Среди участников обороны Заполярья - Николай Петрухин, боевой лётчик, командующий ПВО Северного флота.

ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Мы говорим и о наших земляках, о юнгах, немало наших ребят из Кировской области ушли воспитанниками Соловецкой школы юнг и потом попали служить на Северный флот, у нас здесь есть личные вещи, документы Владимира Суслопарова, это был юнга первого набора, 1942 года».

7 октября исполняется 75 лет со дня начала освобождения Советского Заполярья от немецких захватчиков. Летчики прикрывали с воздуха стрелковые дивизии на Мурманском направлении. Охраняли морские рубежи и сопровождали конвои корабли и подлодки Северного флота. И одним из маршрутов поставок техники и обмундирования был арктический, самый быстрый и самый опасный.

ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Не так часто мы обращаемся к теме наших противников, но у нас будет раздел, посвященный и немецким войскам, с кем дрались в Заполярье, и снаряжение, каски, предметы вооружения».

На Кольском полуострове был единственный участок государственной границы, где фашистским войскам так и не удалось ее перейти. О трудных боях расскажут фотографии, документы, государственные награды, стрелковое оружие, модели боевой техники, форменная одежда воинов Красной Армии и Военно-Морского флота.

В Музее Воинской славы открылась выставка к 75-летию освобождения советского Заполярья от немецких захватчиков

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