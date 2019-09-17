В Музее Воинской славы открылась выставка к 75-летию освобождения советского Заполярья от немецких захватчиков

В Музее Воинской славы открылась выставка «Под северным сиянием». Она посвящена подвигу советских бойцов, во время Великой Отечественной войны сражавшихся в суровых условиях Заполярья.Больше трех лет советские войска держали оборону на этом стратегическом участке и не дали блокировать страну с севера. Среди участников обороны Заполярья - Николай Петрухин, боевой лётчик, командующий ПВО Северного флота.7 октября исполняется 75 лет со дня начала освобождения Советского Заполярья от немецких захватчиков. Летчики прикрывали с воздуха стрелковые дивизии на Мурманском направлении. Охраняли морские рубежи и сопровождали конвои корабли и подлодки Северного флота. И одним из маршрутов поставок техники и обмундирования был арктический, самый быстрый и самый опасный.На Кольском полуострове был единственный участок государственной границы, где фашистским войскам так и не удалось ее перейти. О трудных боях расскажут фотографии, документы, государственные награды, стрелковое оружие, модели боевой техники, форменная одежда воинов Красной Армии и Военно-Морского флота.