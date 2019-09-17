В областном центре прошел Слёт юнармейских отрядов

В Кировской области более двух тысяч юнармейцев. Почти четверть из них побывали на слёте этой общественной организации. Чем занимались юные патриоты?Отряд юнармии из 48й школы репетирует свою визитку. Сегодня на слете нужно показать не только свои практические навыки, но и творческие.Слет юнармии - это большое соревнование. Участники должны показать себя в разных конкурсах. Проверяются эрудиция, знание истории, а так же физические и практические навыки. На территории ДОСААФ, где проходит слет, юнармейцы на время раскладывают палатки, изучают автомобили. Спортивная подготовка оценивается в Зубаревском лесу.Между деревьями натянуты тросы. На старт выходит вся команда. Поблажки ни для кого не предусмотрены. Девушки проходят все испытания наравне с парнями. Преодолеть этапы многим помогает опыт.Полоса препятствий, метание гранаты, все это для старшеклассников. У ребят помладше свои испытания. Разжечь костер и вскипятить котелок. Участники торопливо выполняют такие простые действия. Все потому, что нужно успеть за десять минут.Еще в прошлом году, этот слет, был чисто городским мероприятие. В этом году, география расширилась. В слете принимают участие и активисты из районов области. Проходить испытания им помогают, в том числе, и школьные знания.На слет юнармии в областном центре в этом году приехали чуть менее пяти сотен человек, а это примерно 30-ть команд, которые представляют около 20-ти школ Кировской области.