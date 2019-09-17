В областном центре прошел Слёт юнармейских отрядов

В Кировской области более двух тысяч юнармейцев. Почти четверть из них побывали на слёте этой общественной организации. Чем занимались юные патриоты?
- Отряд "Белые тигры" приветствуют вас!
Отряд юнармии из 48й школы репетирует свою визитку. Сегодня на слете нужно показать не только свои практические навыки, но и творческие.
КИРИЛЛ ЛОБАСТОВ, КОМАНДИР ОТРЯДА ЮНАРМИИ ШКОЛЫ №48:
«Наш отряд называется "белые тигры" и мы хотим занять первое место».
Слет юнармии - это большое соревнование. Участники должны показать себя в разных конкурсах. Проверяются эрудиция, знание истории, а так же физические и практические навыки. На территории ДОСААФ, где проходит слет, юнармейцы на время раскладывают палатки, изучают автомобили. Спортивная подготовка оценивается в Зубаревском лесу.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«После того, как испытания на территории ДОСААФ закончены, ребят приглашают в лес. Здесь их ожидает полоса препятствий. Участникам слета необходимо пройти это испытание на время».
Между деревьями натянуты тросы. На старт выходит вся команда. Поблажки ни для кого не предусмотрены. Девушки проходят все испытания наравне с парнями. Преодолеть этапы многим помогает опыт.
- В прошлом году ездили, сейчас это все привычно.
Полоса препятствий, метание гранаты, все это для старшеклассников. У ребят помладше свои испытания. Разжечь костер и вскипятить котелок. Участники торопливо выполняют такие простые действия. Все потому, что нужно успеть за десять минут.
- Аккуратно клади! Все-все. Подождите, хватит!
Еще в прошлом году, этот слет, был чисто городским мероприятие. В этом году, география расширилась. В слете принимают участие и активисты из районов области. Проходить испытания им помогают, в том числе, и школьные знания.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Тот предмет - ОБЖ, который сейчас во многих школах "забывают", придется вспоминать».
На слет юнармии в областном центре в этом году приехали чуть менее пяти сотен человек, а это примерно 30-ть команд, которые представляют около 20-ти школ Кировской области.