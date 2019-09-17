В Кирове дан старт проекту «Музей без барьеров»

"Музей без барьеров" - так называется проект, который поможет открыть двери музеев для глухих и слабослышащих людей. Старт проекта был дан накануне - состоялся семинар для сотрудников музеев и первая экскурсия.
Даже в полной тишине в этом музее ходить интересно. Крестьянский быт предстает во всем многообразии – есть, за что зацепиться взгляду, а предметы здесь разрешают взять в руки. Историко-краеведческий клуб первым принял глухих и слабослышащих посетителей.
ЛЮДМИЛА КРЫЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА "МИР":
«Все как один собрались второй раз приходить. Я сказала - хорошо, зимой, на улице самовар растопим с шишками».
ЛЮБОВЬ ФИЛИМОНОВА, СУРДОПЕРЕВОДЧИК, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "МУЗЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ":
«Людмила Георгиевна является экспертом нашего проекта. Она вовлекала глухих в процесс. Давала в руки предметы, обыгрывала сценки - одного кузнецом назначала, другого крестьянином».
Именно наглядность так важна для людей со слабым слухом. Они очень любят культурные выходы и сейчас такая возможность есть. Вятский духовно-просветительский центр для глухих и слабослышащих получил грант конкурса "Активное поколение". В рамках проекта для инвалидов по слуху состоится 10 экскурсий в пяти музеях Кирова.
ИЕРЕЙ ИГОРЬ ШИЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КРОО "ВЯТДПЦ "ЕЛЕНА" ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И СЛЕПОГЛУХИХ":
«Дело в том, что у глухих глаза их - это уши. То есть глаза - это единственный орган, через который поступает информация глухому человеку. Поэтому для них важно посещать мероприятия, где они могут смотреть, запоминать, впечатляться».
Помимо экскурсий организован семинар для сотрудников музея. Его главная цель подготовить музейщиков ко встречи со слабослышащими посетителями. Экскурсии необходимо адаптировать для людей со слабым слухом, в том числе и в будущем, и сделать их более простыми и доступными.