В Кирове дан старт проекту «Музей без барьеров»

"Музей без барьеров" - так называется проект, который поможет открыть двери музеев для глухих и слабослышащих людей. Старт проекта был дан накануне - состоялся семинар для сотрудников музеев и первая экскурсия.Даже в полной тишине в этом музее ходить интересно. Крестьянский быт предстает во всем многообразии – есть, за что зацепиться взгляду, а предметы здесь разрешают взять в руки. Историко-краеведческий клуб первым принял глухих и слабослышащих посетителей.Именно наглядность так важна для людей со слабым слухом. Они очень любят культурные выходы и сейчас такая возможность есть. Вятский духовно-просветительский центр для глухих и слабослышащих получил грант конкурса "Активное поколение". В рамках проекта для инвалидов по слуху состоится 10 экскурсий в пяти музеях Кирова.Помимо экскурсий организован семинар для сотрудников музея. Его главная цель подготовить музейщиков ко встречи со слабослышащими посетителями. Экскурсии необходимо адаптировать для людей со слабым слухом, в том числе и в будущем, и сделать их более простыми и доступными.