Новый свет на «Олимп-Арене» всё-таки будет.
Накануне на сайте госзакупок появилась информация о проведении запроса котировок на поставку светодиодных светильников для нужд кирово-чепецкого ледового дворца.
Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 160 тысяч рублей.
Всего должно быть закуплено 120 светильников. Крайний срок подачи заявок – 1 октября.
Также размещена информация о закупке защитных стёкол на борта хоккейной площадки «Олимп-Арены».
Начальника цена этого контракта – 1 миллион 350 тысяч рублей.