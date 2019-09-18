Строительство бассейна в Вересниках идет полным ходом

Следующим летом в спортивном комплексе в Вересниках появится новый бассейн. Он будет соседствовать с уже работающим манежем для легкой атлетики. Как ведутся строительные работы?
Работы на строительной площадке - в самом разгаре. Корпус будущего бассейна должен быть готов уже в ноябре, а затем строители приступят к внутренней отделке.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здание бассейна станет второй частью единого спортивного комплекса Вересники. Планируется, что бассейн и манеж будет связывать между собой крытый переход. Кроме того, в комплексе будет один общий вход».
Современный плавательный бассейн будет включать в себя две чаши. Первая - шесть дорожек по 25 метров для тренировок, вторая - с дорожками по 10 метров, где детей будут обучать плаванию. Представители подрядчика признаются, строительство спортивных объектов требует особой точности. Чтобы здесь можно было проводить соревнования федерального уровня, отступать от норм, установленных спортивными федерациями, нельзя ни на миллиметр.
АЛЕКСЕЙ ХАРЛАМЕНКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА:
«Фактически для нашей ванной спортивной 25-метровой допуск на минус не допускается совсем, а в плюс од 15 миллиметров. Но это нежелательно, поэтому стараемся максимально попасть в заданные сроки».
Сдать в эксплуатацию бассейн планируют в мае следующего года. А уже после приступят к возведению других объектов, которые образуют единый спортивный кластер.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следующей очередью – следующим объектом спортивным – здесь появится легкоатлетический стадион с трибунами. По федеральной программе «спорт-норма жизни» здесь предполагается до 24го года возведение многофункционального спортивного комплекса».
Согласно проекту, здесь появится также зал для художественной гимнастики с высотой потолков, которые соответствуют нормативам - пока таких помещений нет. Планируют построить в Вересниках игровой зал - для волейболистов и баскетболистов, и крытую ледовую арену. Весь комплекс должен появиться к 2024му году.