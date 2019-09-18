Строительство бассейна в Вересниках идет полным ходом

Следующим летом в спортивном комплексе в Вересниках появится новый бассейн. Он будет соседствовать с уже работающим манежем для легкой атлетики. Как ведутся строительные работы?Работы на строительной площадке - в самом разгаре. Корпус будущего бассейна должен быть готов уже в ноябре, а затем строители приступят к внутренней отделке.Современный плавательный бассейн будет включать в себя две чаши. Первая - шесть дорожек по 25 метров для тренировок, вторая - с дорожками по 10 метров, где детей будут обучать плаванию. Представители подрядчика признаются, строительство спортивных объектов требует особой точности. Чтобы здесь можно было проводить соревнования федерального уровня, отступать от норм, установленных спортивными федерациями, нельзя ни на миллиметр.Сдать в эксплуатацию бассейн планируют в мае следующего года. А уже после приступят к возведению других объектов, которые образуют единый спортивный кластер.Согласно проекту, здесь появится также зал для художественной гимнастики с высотой потолков, которые соответствуют нормативам - пока таких помещений нет. Планируют построить в Вересниках игровой зал - для волейболистов и баскетболистов, и крытую ледовую арену. Весь комплекс должен появиться к 2024му году.