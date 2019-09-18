Доклад о решении проблем обманутых дольщиков подвергся критике

Кировские депутаты сравнили чиновников Минстроя со страусом, который прячет голову в песок. На комитете ОЗС был заслушан доклад о решении проблем обманутых дольщиков. Отчет был подвергнут жесткой критике.Тему обманутых дольщиков в очередной раз подняли на профильном комитете ЗакСобрания. Сегодня в реестре находится 188 граждан, чьи права нарушены. Объектов, официально признанных проблемными, восемь. Разработан план-график работ, так называемая дорожная карта. Докладчик подробно остановился на тех объектах, по которым есть позитивные сдвиги. Кроме Пугачева, это дом на Маклина 60а......И на Сурикова 31/4.Однако депутаты доклад Минстроя раскритиковали, а само ведомство сравнили со страусом, который то и дело прячет голову в песок. К примеру, в докладе нет ни слова о домах, по которым сроки сдачи в эксплуатацию уже нарушены. А главное, какие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить попадания этих объектов в список проблемных. Чиновникам напомнили и о проблемах дольщиков в Новом Сергеево, которые официально так и не признаны пострадавшими.Не нашла отражение в докладе и ситуация со вступившими в силу изменениями в законодательстве. С 1го июля изменилась система защиты прав дольщиков. Непонятно, какую роль будет играть здесь Минстрой. В итоге решено перенести рассмотрение данного вопроса на октябрь, но уже с учетом всех высказанных предложений.