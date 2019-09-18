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Доклад о решении проблем обманутых дольщиков подвергся критике

Доклад о решении проблем обманутых дольщиков подвергся критике

Сегодня, 11:08
457
Анастасия Елсукова

Кировские депутаты сравнили чиновников Минстроя со страусом, который прячет голову в песок. На комитете ОЗС был заслушан доклад о решении проблем обманутых дольщиков. Отчет был подвергнут жесткой критике.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот дом на Пугачева 29а должны были сдать еще в конце 2017го года, но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Сегодня строительство проблемного объекта возобновлено: по данным регионального Минстроя, соглашение по поставке кирпича продлено, бригада каменщиков приступила к работе».

Тему обманутых дольщиков в очередной раз подняли на профильном комитете ЗакСобрания. Сегодня в реестре находится 188 граждан, чьи права нарушены. Объектов, официально признанных проблемными, восемь. Разработан план-график работ, так называемая дорожная карта. Докладчик подробно остановился на тех объектах, по которым есть позитивные сдвиги. Кроме Пугачева, это дом на Маклина 60а...

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В ближайшее время будет завершен монтаж перекрытия, выполнено устройство кровли».

...И на Сурикова 31/4.

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Был найден новый подрядчик, он планирует зайти по этому дому в конце месяца. Основные работы будут продолжены, скорее всего, с апреля следующего года».

Однако депутаты доклад Минстроя раскритиковали, а само ведомство сравнили со страусом, который то и дело прячет голову в песок. К примеру, в докладе нет ни слова о домах, по которым сроки сдачи в эксплуатацию уже нарушены. А главное, какие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить попадания этих объектов в список проблемных. Чиновникам напомнили и о проблемах дольщиков в Новом Сергеево, которые официально так и не признаны пострадавшими.

РОМАН ТИТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, ваша позиция по Новому Сергееву она может и поддержана судами. Но, наверное, это не правильно, когда мы отстаиваем право органа исполнительной власти не защищать права дольщиков».

Не нашла отражение в докладе и ситуация со вступившими в силу изменениями в законодательстве. С 1го июля изменилась система защиты прав дольщиков. Непонятно, какую роль будет играть здесь Минстрой. В итоге решено перенести рассмотрение данного вопроса на октябрь, но уже с учетом всех высказанных предложений.

Доклад о решении проблем обманутых дольщиков подвергся критике

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