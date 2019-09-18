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Градостроительный совет обсудил вопросы реконструкции зданий и обновления фасадов в Кирове

Градостроительный совет обсудил вопросы реконструкции зданий и обновления фасадов в Кирове

Сегодня, 11:56
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Михаил Конышев

Сегодня в администрации города прошло очередное заседание градостроительного совета. На нем были рассмотрены вопросы размещения и реконструкции зданий, наружной отделки фасадов.

Одним из обсуждаемых вопросов повестки заседания - реконструкция здания торгового магазина "Новинка" на Октябрьском проспекте. Этот район застраивался в 60-е годы прошлого столетия, поэтому здание торговой точки требовало серьезных архитектурных преобразований.

ИРИНА БАБИНЦЕВА, ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА
«Ранее этот проект уже рассматривался на градостроительном совете, и были рассмотрены разные варианты. Последнее заседание рабочей группы приняло вот такой вариант фасада, и реконструкция заключается в следующем. Это устройство эркера, входной группы, в которой расположена лестничная клетка. Она связывает первый и второй этаж, также выход на эксплуатируемую кровлю».

Также проектом предусмотрено и благоустройство прилегающей территории торгового центра. Как отметили специалисты, сочетание отделочных материалов и такой геометрии должно создать образ современного магазина. При обсуждении проекта возник вопрос обустройства заездного кармана для общественного транспорта, поскольку остановка останется на своем прежнем месте.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Трафик у нас должен сохраняться без помех. Это серьезная задача. Потому что тут три полосы и одна из них из оборота выбывает в тот момент, когда прибывает общественный транспорт. Здесь места для организации такого кармана достаточно. Остановку можно чуть перенести вглубь и сделать заезд-выезд».

Добавим, что в целом вопрос реконструкции магазина был рассмотрен на заседаниях рабочей группы градостроительного совета и получил положительное решение.

Градостроительный совет обсудил вопросы реконструкции зданий и обновления фасадов в Кирове

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