Градостроительный совет обсудил вопросы реконструкции зданий и обновления фасадов в Кирове

Сегодня в администрации города прошло очередное заседание градостроительного совета. На нем были рассмотрены вопросы размещения и реконструкции зданий, наружной отделки фасадов.Одним из обсуждаемых вопросов повестки заседания - реконструкция здания торгового магазина "Новинка" на Октябрьском проспекте. Этот район застраивался в 60-е годы прошлого столетия, поэтому здание торговой точки требовало серьезных архитектурных преобразований.Также проектом предусмотрено и благоустройство прилегающей территории торгового центра. Как отметили специалисты, сочетание отделочных материалов и такой геометрии должно создать образ современного магазина. При обсуждении проекта возник вопрос обустройства заездного кармана для общественного транспорта, поскольку остановка останется на своем прежнем месте.Добавим, что в целом вопрос реконструкции магазина был рассмотрен на заседаниях рабочей группы градостроительного совета и получил положительное решение.