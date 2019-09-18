Выплата регионального маткапитала будет продолжена

В Кировской области планируют продолжить выплату регионального семейного капитала. Дополнительная мера соцподдержки для многодетных семей рассчитана на три года.На единовременную денежную выплату могут рассчитывать семьи при рождении третьего или последующих детей после 31 декабря 2018 года. При этом, можно будет выбрать один из видов соцподдержки. Условие при получении 50 000 рублей - проживание на территории области не менее одного года до дня обращения. Вторая сумма 100 000 рублей. В этом случае семейный капитал можно будет использовать только на улучшение жилищных условий - уплату первоначального взноса либо погашение обязательств по ипотечному кредиту.В случае принятия выплаты получат семьи, где третий или последующий ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.Еще одна мера соцподдержки связана с процедурой предоставления жилья детям-сиротам.Также в последующем можно будет изменить выбранное место жительства. Кировчан ожидает и еще одно новшество. Будет повышена величина прожиточного минимума пенсионера.Добавим, что прожиточный минимум пенсионера учитывается при установлении федеральной социальной доплаты к пенсии.