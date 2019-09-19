Жители Среднеивкино вынуждены пользоваться водой, которая может быть опасна для здоровья. Единственный в селе водозабор защищен только прогнившей надстройкой. Но в скором времени ситуация должна измениться - Среднеивкино ждет реконструкция сети водоснабжения.
Снаружи - старая землянка, а внутри - насосная станция. Чтобы просто проверить, что система работает исправно, рабочие заходят сюда с осторожностью.
АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«При помощи насосной станции, которая установлена на роднике, вода поступает в систему центрального водоснабжения. Им пользуются почти 900 человек, которые проживают в селе Среднеивкино, а также социальные объекты – это школа, детский сад и больница».
Старые доски - это все, что защищает сегодня родник от внешнего мира. Во время таяния снега и дождей вода снаружи поступает вовнутрь и смешивается с водой из питьевого источника. Все это по трубам поступает к местным жителям.
АЛЕКСАНДР ПРОТАСОВ, ГЛАВА СРЕДНЕИВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В 2007м году у нас были ротовирусные инфекции - вспышка, в 2008м году были обнаружены антигены гепатита А в воде. После этого мы и решили, что нам что-то нужно менять с водой».
Решения ждали долго. Только в этом году село Среднеивкино стало участником регионального проекта "Чистая вода в Кировской области". Согласно проекту реконструкции, который прошел федеральную экспертизу, укреплением насосной станции дело не закончится.
- В емкости будет поступать вода. В накопители, в очистные, и насосные станции вот еще один водозабор, который сейчас у нас является резервным. И все это будет по периметру огорожено забором с колючей проволокой и видеонаблюдением.
Также в Среднеивкино поменяют и систему водоснабжения - старые железные трубы заменят на новые пластиковые. На реконструкцию выделено 36 миллионов рублей, большая часть из федерального бюджета. Проект уже разработан, сейчас определяются с подрядчиком. Работы планируют начать в октябре, а закончить - в декабре.
СЕРГЕЙ МОСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Так как срок реализации мероприятий составляет менее трех месяцев, мы считаем, что до конца года проект будет реализован, все средства федеральные будут освоены, по заключению проектных организаций и подрядных организаций эти работы можно проводить и в зимнее время».
А уже в следующем году по проекту "Чистая вода в Кировской области" запланирована реконструкция систем водоснабжения в Кирове, Опаринском и Омутнинском районах.