Жители Среднеивкино вынуждены пользоваться водой, которая может быть опасна для здоровья. Единственный в селе водозабор защищен только прогнившей надстройкой. Но в скором времени ситуация должна измениться - Среднеивкино ждет реконструкция сети водоснабжения.Снаружи - старая землянка, а внутри - насосная станция. Чтобы просто проверить, что система работает исправно, рабочие заходят сюда с осторожностью.Старые доски - это все, что защищает сегодня родник от внешнего мира. Во время таяния снега и дождей вода снаружи поступает вовнутрь и смешивается с водой из питьевого источника. Все это по трубам поступает к местным жителям.Решения ждали долго. Только в этом году село Среднеивкино стало участником регионального проекта "Чистая вода в Кировской области". Согласно проекту реконструкции, который прошел федеральную экспертизу, укреплением насосной станции дело не закончится.Также в Среднеивкино поменяют и систему водоснабжения - старые железные трубы заменят на новые пластиковые. На реконструкцию выделено 36 миллионов рублей, большая часть из федерального бюджета. Проект уже разработан, сейчас определяются с подрядчиком. Работы планируют начать в октябре, а закончить - в декабре.А уже в следующем году по проекту "Чистая вода в Кировской области" запланирована реконструкция систем водоснабжения в Кирове, Опаринском и Омутнинском районах.