В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда

Редкое для Кировской области событие состоялось в Шабалинском районе. На местном кладбище были захоронены останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда.А рядом останки бойца и самое ценное смертный медальон. Такую находку сделали поисковики из санкт-петербургского отряда "Малая Охта" на Невском пятачке 31 августа. Сразу же удалось прочитать записку в медальоне и начать поиски поднятого бойца, который оказался родом из Шабалинского района Кировской области.В сентябре в районной газете вышла первая заметка с данными солдата, а уже на следующее утро нашлись родственники погибшего бойца.Потрясены были не только сами родственники, но и поисковики. Большая удача найти родных без вести пропавшего солдата.Из самых близких родственников солдата остались внук и внучка, которые пожелали похоронить останки деда на малой родине. Как правило, всех поднятых поисковиками бойцов захоранивают в братской могиле рядом с местом гибели. За 30 лет деятельности поисковиков только 18 погибших солдат вернулись на малую родину, в Кировскую область.Записку из смертного медальона, личные вещи и землю с Невского пятачка поисковики передают родственникам. Уже после торжественной церемонии захоронения, немного уняв эмоции, они пытаются осмыслить произошедшее.Память о родственнике, не вернувшемся с фронта, бережно хранили в семье все годы и скудные сведения о нем передавали из поколения в поколение. Внук Александра Глушкова вспоминает, что много лет назад даже пытались искать хоть какие-то сведения о нем. Но ответом на все запросы была только давно знакомая родственникам фраза: пропал без вести.Родственники солдата лишь строили догадки об обстоятельствах его гибели. Чаще всего говорили о том, что поезд с солдатами могли разбомбить немецкие самолеты. То, что дед не только добрался до места назначения, а был в центре ожесточенных боев - оказалось настоящим открытием.Невский пятачок в истории Великой Отечественной войны стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских солдат в битве за Ленинград. Как ни тяжело представлять, какими страшными были последние минуты в жизни деда, хранить в семье память о нем теперь будет легче.Записку из медальона родственники решили оставить в семье, а личные вещи и сам медальон - передать в музей, чтобы они стали еще одним зримым свидетельством героизма земляков в самой кровопролитной войне.