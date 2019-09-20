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В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда

В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда

Сегодня, 14:43
126
Ольга Чанцева

Редкое для Кировской области событие состоялось в Шабалинском районе. На местном кладбище были захоронены останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда.

- Чуть личных вещей из раскопа...

А рядом останки бойца и самое ценное смертный медальон. Такую находку сделали поисковики из санкт-петербургского отряда "Малая Охта" на Невском пятачке 31 августа. Сразу же удалось прочитать записку в медальоне и начать поиски поднятого бойца, который оказался родом из Шабалинского района Кировской области.

В сентябре в районной газете вышла первая заметка с данными солдата, а уже на следующее утро нашлись родственники погибшего бойца.

ОЛЬГА КАРАЧЕВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ "ШАБАЛИНСКИЙ КРАЙ":
«Пришел Анатолий Петрович с газетой в руке и говорит - это же мой дед. Принес фото и документы, подтверждающие родство. Он был очень взволнован».

Потрясены были не только сами родственники, но и поисковики. Большая удача найти родных без вести пропавшего солдата.

ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОИСКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«Более 8 тысяч найдено кировчанами. В 2019 году 272 человека и так каждый год 30 лет. На Синявинских высотах, где мы работаем, установить имена удается в 2-4 процентах максимум, остальные, к сожалению, остаются безымянными».

Из самых близких родственников солдата остались внук и внучка, которые пожелали похоронить останки деда на малой родине. Как правило, всех поднятых поисковиками бойцов захоранивают в братской могиле рядом с местом гибели. За 30 лет деятельности поисковиков только 18 погибших солдат вернулись на малую родину, в Кировскую область.

ЮРИЙ СЕМЕНЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОИСКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОЛГ":
«Здесь личные вещи, которые передали нам поисковики из отряда "Малая Охта". Они работали на Невском пятачке и 31 августа нашли бойца. У бойца был медальон - маленький пенальчик "блокадник", который делали только в блокадном Ленинграде».

Записку из смертного медальона, личные вещи и землю с Невского пятачка поисковики передают родственникам. Уже после торжественной церемонии захоронения, немного уняв эмоции, они пытаются осмыслить произошедшее.

ТАТЬЯНА ОДИНЦОВА, ВНУЧКА А.ГЛУШКОВА:
«Я никогда не думала, что, будучи сама бабушкой буду хоронить своего деда, не думала, что может такое быть».




МАКСИМ ОДИНЦОВ, ПРАВНУК А.ГЛУШКОВА:
«Раньше это было на уровне мифов, и плохо представлял, сейчас это история...».

Память о родственнике, не вернувшемся с фронта, бережно хранили в семье все годы и скудные сведения о нем передавали из поколения в поколение. Внук Александра Глушкова вспоминает, что много лет назад даже пытались искать хоть какие-то сведения о нем. Но ответом на все запросы была только давно знакомая родственникам фраза: пропал без вести.

АНАТОЛИЙ ПИНАЕВ, ВНУК А.ГЛУШКОВА:
«Письмо было с поезда, его везли на Ленинградский фронт, на прорыв блокады».

Родственники солдата лишь строили догадки об обстоятельствах его гибели. Чаще всего говорили о том, что поезд с солдатами могли разбомбить немецкие самолеты. То, что дед не только добрался до места назначения, а был в центре ожесточенных боев - оказалось настоящим открытием.

Невский пятачок в истории Великой Отечественной войны стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских солдат в битве за Ленинград. Как ни тяжело представлять, какими страшными были последние минуты в жизни деда, хранить в семье память о нем теперь будет легче.

- Мне легче стало.

Записку из медальона родственники решили оставить в семье, а личные вещи и сам медальон - передать в музей, чтобы они стали еще одним зримым свидетельством героизма земляков в самой кровопролитной войне.

В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда

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