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Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, заложенный на новый год

Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, заложенный на новый год

Сегодня, 14:44
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Артем Макаров

А не слишком ли дорого? Таким вопросом задались и общественные активисты, и представители власти Кирова после изучения плана финансирования новогодних празднований. Из бюджета планирует выделить порядка 25-ти миллионов рублей.

Каждый год Театральная площадь преображается. Здесь появляются горки, возводится ледовый городок. На сцене выступают творческие коллективы. Кировчане любят новогоднюю театралку.

- Очень нынче красиво. Настроение поднимает.
- По-новогоднему. Интересно, каждый новый год елочка всегда настроение прибавляет.
- Все красиво. Все светится вечером. Вообще красота.

Ледовый городок красив, но, как показывает опыт прошлых лет, не всегда сделан качественно и безопасно. Один из недавних новогодних праздников некоторые кировчане встретили с травмами, которые получили на горках. Тогда за помощью к медикам обратились более 80-ти человек.

В прошлом году на празднование нового года из городского бюджета было потрачено более 23-х миллионов рублей. В этом году стоимость выросла. По предварительным подсчетам она составляет 25 миллионов. Не слишком ли дорого? Таким вопросом задались многие. В администрации города пояснили: праздник подорожал из-за того, что кировчанам нравится кататься на коньках.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В этом году есть планы увеличить количество бесплатных катков. В 2018-19 году они показали, насколько они привлекательны для города».

Законодатели предложили перенаправить средства на социальную сферу. Например, на ремонт школ.

ЮРИЙ ШЛЕМЕНЗОН, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Бесплатное хорошее не бывает. Надо здраво отнестись к этому моменту и затраты на такие мероприятия, они нужны».

Известно, что экономия экономии рознь. Однажды вятский ледовый городок уже развлек всю страну: в ледяных блоках нашли застывшую речную рыбу. Чтобы сэкономить, блоки выпиливали из реки. Сегодня к финансированию новогодних праздников предлагают привлекать частных инвесторов и местные предприятия.
К обсуждению этого вопроса решено вернуться через месяц.

Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, заложенный на новый год

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