Депутаты предлагают пересмотреть бюджет, заложенный на новый год

А не слишком ли дорого? Таким вопросом задались и общественные активисты, и представители власти Кирова после изучения плана финансирования новогодних празднований. Из бюджета планирует выделить порядка 25-ти миллионов рублей.Каждый год Театральная площадь преображается. Здесь появляются горки, возводится ледовый городок. На сцене выступают творческие коллективы. Кировчане любят новогоднюю театралку.Ледовый городок красив, но, как показывает опыт прошлых лет, не всегда сделан качественно и безопасно. Один из недавних новогодних праздников некоторые кировчане встретили с травмами, которые получили на горках. Тогда за помощью к медикам обратились более 80-ти человек.В прошлом году на празднование нового года из городского бюджета было потрачено более 23-х миллионов рублей. В этом году стоимость выросла. По предварительным подсчетам она составляет 25 миллионов. Не слишком ли дорого? Таким вопросом задались многие. В администрации города пояснили: праздник подорожал из-за того, что кировчанам нравится кататься на коньках.Законодатели предложили перенаправить средства на социальную сферу. Например, на ремонт школ.Известно, что экономия экономии рознь. Однажды вятский ледовый городок уже развлек всю страну: в ледяных блоках нашли застывшую речную рыбу. Чтобы сэкономить, блоки выпиливали из реки. Сегодня к финансированию новогодних праздников предлагают привлекать частных инвесторов и местные предприятия.К обсуждению этого вопроса решено вернуться через месяц.