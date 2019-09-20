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Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала

Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала

Сегодня, 11:03
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Анастасия Елсукова

50 тысяч рублей на любые цели, либо 100 тысяч на погашение ипотеки. Судьбу регионального материнского капитала накануне решали депутаты Законодательного Собрания. Всего парламентарии рассмотрели больше 20 вопросов. О наиболее значимых - в репортаже Анастасии Елсуковой.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ
«Первый вопрос в повестке касается выплаты регионального материнского капитала. Она предоставляется в случае рождения/усыновления третьего или последующего ребенка. Всего за несколько лет этой мерой соцподдержки воспользовались больше 15 тысяч семей в Кировской области».

Если третий ребенок появился на свет в 2019ом году, семья может получить 50 тысяч рублей и потратить эту сумму на любые цели. Можно получить и 100 тысяч, правда, в этом случае деньги придется "пустить" исключительно на погашение ипотеки. Жилье при этом должно находиться на территории Кировской области.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«После вступления закона в силу, семьи, родившие ребенка с 1 января 2019 года, могут сразу же обращаться за предоставлением семейного капитала. То есть право на семейный капитал возникает с момента обращения, а не как ранее по истечении одного года со дня рождения ребенка, это очень важно».

В итоге парламентарии поддержали введение новой меры соцподдержки для семей с детьми. Социальная направленность определила и характер изменений, внесенных в главный финансовый документ текущего года. В связи с увеличением доходов бюджета - на 841 миллион рублей, увеличивается и его расходная часть. В основном средства пойдут на "социалку".

ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предусмотрены средства на реализацию закона по семейному капиталу, который вы только что приняли, сумма средств перераспределяется на данное направление в объеме 106 млн. рублей».

Впрочем, относительно того, как потратить средства, на заседании прозвучали и предложения от депутатов. Татьяна Платунова, в частности, рекомендовала предусмотреть средства на ремонт школы и детского сада в деревне Цепели Орловского района.

ТАТЬЯНА ПЛАТУНОВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здание 70х годов, кирпичи выпадают из здания, окна выпадают. И больше сотни детей вынуждены учиться в таких условиях».

Прозвучало предложение и по ремонту школы в Лузском районе. Эти чаяния пообещали учесть, но по объективным причинам - чуть позже.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня принятие таких поправок не дает возможности успеть по времени провести аукцион и выполнить эти работы. Поэтому их предложения будут рассматриваться уже при формировании бюджета на 20ый год».

Депутаты одобрили законопроект о социальной поддержке детей-сирот и приняли закон о паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов. Решено также повысить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области. На 2020ый год она составит 8511 рублей.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы знаете, что этот закон принимается... если бы мы его не приняли в 2х чтениях, мы бы не получили дотацию из федерально бюджета, а это порядка 700 млн. рублей».

Устанавливаемый прожиточный минимум пенсионера необходим для предоставления социальной доплаты к пенсии из федерального бюджета. Её средний размер, по прогнозу Пенсионного фонда, на 2020ый год составит 1806 рублей. А количество ее получателей на территории Кировской области превысит 36 тысяч человек.

Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала

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