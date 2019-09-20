Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала

50 тысяч рублей на любые цели, либо 100 тысяч на погашение ипотеки. Судьбу регионального материнского капитала накануне решали депутаты Законодательного Собрания. Всего парламентарии рассмотрели больше 20 вопросов. О наиболее значимых - в репортаже Анастасии Елсуковой.Если третий ребенок появился на свет в 2019ом году, семья может получить 50 тысяч рублей и потратить эту сумму на любые цели. Можно получить и 100 тысяч, правда, в этом случае деньги придется "пустить" исключительно на погашение ипотеки. Жилье при этом должно находиться на территории Кировской области.В итоге парламентарии поддержали введение новой меры соцподдержки для семей с детьми. Социальная направленность определила и характер изменений, внесенных в главный финансовый документ текущего года. В связи с увеличением доходов бюджета - на 841 миллион рублей, увеличивается и его расходная часть. В основном средства пойдут на "социалку".Впрочем, относительно того, как потратить средства, на заседании прозвучали и предложения от депутатов. Татьяна Платунова, в частности, рекомендовала предусмотреть средства на ремонт школы и детского сада в деревне Цепели Орловского района.Прозвучало предложение и по ремонту школы в Лузском районе. Эти чаяния пообещали учесть, но по объективным причинам - чуть позже.Депутаты одобрили законопроект о социальной поддержке детей-сирот и приняли закон о паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов. Решено также повысить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области. На 2020ый год она составит 8511 рублей.Устанавливаемый прожиточный минимум пенсионера необходим для предоставления социальной доплаты к пенсии из федерального бюджета. Её средний размер, по прогнозу Пенсионного фонда, на 2020ый год составит 1806 рублей. А количество ее получателей на территории Кировской области превысит 36 тысяч человек.