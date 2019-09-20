Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала

50 тысяч рублей на любые цели, либо 100 тысяч на погашение ипотеки. Судьбу регионального материнского капитала накануне решали депутаты Законодательного Собрания. Всего парламентарии рассмотрели больше 20 вопросов. О наиболее значимых - в репортаже Анастасии Елсуковой.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ
«Первый вопрос в повестке касается выплаты регионального материнского капитала. Она предоставляется в случае рождения/усыновления третьего или последующего ребенка. Всего за несколько лет этой мерой соцподдержки воспользовались больше 15 тысяч семей в Кировской области».
Если третий ребенок появился на свет в 2019ом году, семья может получить 50 тысяч рублей и потратить эту сумму на любые цели. Можно получить и 100 тысяч, правда, в этом случае деньги придется "пустить" исключительно на погашение ипотеки. Жилье при этом должно находиться на территории Кировской области.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«После вступления закона в силу, семьи, родившие ребенка с 1 января 2019 года, могут сразу же обращаться за предоставлением семейного капитала. То есть право на семейный капитал возникает с момента обращения, а не как ранее по истечении одного года со дня рождения ребенка, это очень важно».
В итоге парламентарии поддержали введение новой меры соцподдержки для семей с детьми. Социальная направленность определила и характер изменений, внесенных в главный финансовый документ текущего года. В связи с увеличением доходов бюджета - на 841 миллион рублей, увеличивается и его расходная часть. В основном средства пойдут на "социалку".
ЛАРИСА МАКОВЕЕВА, МИНИСТР ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предусмотрены средства на реализацию закона по семейному капиталу, который вы только что приняли, сумма средств перераспределяется на данное направление в объеме 106 млн. рублей».
Впрочем, относительно того, как потратить средства, на заседании прозвучали и предложения от депутатов. Татьяна Платунова, в частности, рекомендовала предусмотреть средства на ремонт школы и детского сада в деревне Цепели Орловского района.
ТАТЬЯНА ПЛАТУНОВА, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здание 70х годов, кирпичи выпадают из здания, окна выпадают. И больше сотни детей вынуждены учиться в таких условиях».
Прозвучало предложение и по ремонту школы в Лузском районе. Эти чаяния пообещали учесть, но по объективным причинам - чуть позже.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня принятие таких поправок не дает возможности успеть по времени провести аукцион и выполнить эти работы. Поэтому их предложения будут рассматриваться уже при формировании бюджета на 20ый год».
Депутаты одобрили законопроект о социальной поддержке детей-сирот и приняли закон о паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов. Решено также повысить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области. На 2020ый год она составит 8511 рублей.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы знаете, что этот закон принимается... если бы мы его не приняли в 2х чтениях, мы бы не получили дотацию из федерально бюджета, а это порядка 700 млн. рублей».
Устанавливаемый прожиточный минимум пенсионера необходим для предоставления социальной доплаты к пенсии из федерального бюджета. Её средний размер, по прогнозу Пенсионного фонда, на 2020ый год составит 1806 рублей. А количество ее получателей на территории Кировской области превысит 36 тысяч человек.