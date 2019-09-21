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В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина

В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина

Сегодня, 14:52
126
Альбина Самигуллина

В Слободском продолжаются работы по восстановлению Детского парка имени Пушкина. Какова его история, в каком он сейчас состоянии, и что будет в конечном итоге?

- Сама сюда бегала, парк слобожане любят. Что поразило: когда мы сообщили, что там пятого мая выходим на субботник - обычные люди пришли и прибирались вместе с нами.

Это место с историей, Детскому парку в этом году исполняется 120 лет. Но в последнее время его вид оставлял желать лучшего: отсутствие дорожек, ограждения, повсюду лежал мусор - его было огромное количество, а у Александра Сергеевича Пушкина отсутствовал нос. Но сейчас возрождением парка занялась городская администрация, и дело пошло в гору.

- Памятник Пушкину тоже в этом году отреставрирован, но это не последняя реставрация. В следующем году зона здесь тоже будет своеобразно украшена, потому что парк носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Но, тем не менее, за нашего поэта уже не стыдно слобожанам, сегодня он выглядит прилично в отличие от того, как это было раньше.

Проект обеспечивается как силами местных предприятий, так и благодаря гранту проекта "Формирование комфортной городской среды".

ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО:
«На сегодня у нас, значит, демонтированы все старые конструкции, изжившие себя, на сегодня полностью заменено ограждение, которое тоже было в ненадлежащем виде, поставлена уже спортивная площадка, которая есть у нас по проекту, восстановлены имеющиеся пешеходные дорожки, и вот буквально неделю назад установлена входная группа».
 
В следующем году в парке появятся две игровые зоны: одна для малышей до 3 лет, другая - для ребят постарше, а также небольшой фонтан, скульптуры из сказок Пушкина, скамейки.

- А здесь будет зелёная зона с растениями, кустарниками, скамеечками, чтобы просто отдыхали люди.

Детский парк после восстановления войдет в состав слободской спортивной школы, его планируют открыть в следующем году.

В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина

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