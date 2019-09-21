В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина

В Слободском продолжаются работы по восстановлению Детского парка имени Пушкина. Какова его история, в каком он сейчас состоянии, и что будет в конечном итоге?Это место с историей, Детскому парку в этом году исполняется 120 лет. Но в последнее время его вид оставлял желать лучшего: отсутствие дорожек, ограждения, повсюду лежал мусор - его было огромное количество, а у Александра Сергеевича Пушкина отсутствовал нос. Но сейчас возрождением парка занялась городская администрация, и дело пошло в гору.Проект обеспечивается как силами местных предприятий, так и благодаря гранту проекта "Формирование комфортной городской среды".В следующем году в парке появятся две игровые зоны: одна для малышей до 3 лет, другая - для ребят постарше, а также небольшой фонтан, скульптуры из сказок Пушкина, скамейки.Детский парк после восстановления войдет в состав слободской спортивной школы, его планируют открыть в следующем году.