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Прокуратура провела рейд по неотапливаемым домам

Прокуратура провела рейд по неотапливаемым домам

Сегодня, 10:58
100
Анастасия Кетько

По-прежнему самые большие претензии к компании АКОР. Из 211 обслуживаемых ею домов тепла сейчас нет примерно в половине. Сегодня наша съемочная группа вместе с прокуратурой наведалась к замерзающим с "проверкой".

Ряд домов на улице Свердлова сегодня - в зоне пристального внимания Прокуратуры. То, в чем встречают жильцы гостей, красноречивее слов говорит о погоде в доме.

Нине Григорьевне - 84 года. В который раз она с надеждой подходит к батареям - и сегодня первый день они едва теплые.

Все эти дни "греют" пенсионерку не батареи, а теплая одежда. Жильцы дома возмущены: горячей воды не было всё лето, а теперь еще и "зима" в квартирах.

ТАТЬЯНА ПАНТЕЛЕЕВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №26 НА УЛ. СВЕРДЛОВА:
«У меня все руки скрючило от холодной воды, все руки. Не то слово что холодно, это вообще невыносимо. У меня сушилка, так у меня 16 градусов, я сушу яблоки в своей комнате. А у деда я не знаю, сколько в комнате, он ходит ко мне греться».

"Страдает" на Свердлова не один дом. У Прокуратуры есть вопросы и к теплоснабжающей компании, которая только сейчас закончила работы на сетях, и к управляющей компании "АКОР" (это бывшая "УК Октябрьского района города Кирова"), которая не обеспечила надлежащую подготовку домов к отопительному сезону.

ВЛАДИМИР ПЕСТОВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Поскольку подача теплоносителя фактически состоялась, но из-за ненадлежащей подготовки домов, температура ниже установленных параметров, в связи, с чем и возбуждается производство по делу об административном правонарушении, штрафы предусмотрены в размере до 300 тысяч рублей».

Жалобы на "АКОР" пачками поступают и в жилинспекцию. В отношении компании только в этом году составлено две сотни административных дел, по результатам рассмотрения которых компания оштрафована более, чем на 9 миллионов рублей.

МАТВЕЙ ЖИТЛУХИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ ГЖИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Данная УК сейчас находится в процедуре банкротства, если будет решение вынесено Арбитражным судом о признании данного юр лица банкротом, у жилинспекции возникают основания по исключению всех домов из реестра лицензий».

Если в течении шести месяцев у компании нет домов в управлении, жилинспекция может выйти в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Пока же, несмотря на огромное количество жалоб, у ГЖИ таких оснований нет. Собственники могут инициировать вопрос о смене управляющей. Но теплее от этого, во всяком случае сегодня, в их квартирах не станет.

Прокуратура провела рейд по неотапливаемым домам

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