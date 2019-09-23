Прокуратура провела рейд по неотапливаемым домам

По-прежнему самые большие претензии к компании АКОР. Из 211 обслуживаемых ею домов тепла сейчас нет примерно в половине. Сегодня наша съемочная группа вместе с прокуратурой наведалась к замерзающим с "проверкой".Ряд домов на улице Свердлова сегодня - в зоне пристального внимания Прокуратуры. То, в чем встречают жильцы гостей, красноречивее слов говорит о погоде в доме.Нине Григорьевне - 84 года. В который раз она с надеждой подходит к батареям - и сегодня первый день они едва теплые.Все эти дни "греют" пенсионерку не батареи, а теплая одежда. Жильцы дома возмущены: горячей воды не было всё лето, а теперь еще и "зима" в квартирах."Страдает" на Свердлова не один дом. У Прокуратуры есть вопросы и к теплоснабжающей компании, которая только сейчас закончила работы на сетях, и к управляющей компании "АКОР" (это бывшая "УК Октябрьского района города Кирова"), которая не обеспечила надлежащую подготовку домов к отопительному сезону.Жалобы на "АКОР" пачками поступают и в жилинспекцию. В отношении компании только в этом году составлено две сотни административных дел, по результатам рассмотрения которых компания оштрафована более, чем на 9 миллионов рублей.Если в течении шести месяцев у компании нет домов в управлении, жилинспекция может выйти в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Пока же, несмотря на огромное количество жалоб, у ГЖИ таких оснований нет. Собственники могут инициировать вопрос о смене управляющей. Но теплее от этого, во всяком случае сегодня, в их квартирах не станет.