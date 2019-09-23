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Более двух сотен дольщиков в Кирове остаются без жилья

Более двух сотен дольщиков в Кирове остаются без жилья

Сегодня, 11:04
154
Александра Гуляева

Более двух сотен дольщиков, купивших квартиры на улицах Современная и Широтная в Кирове, остаются без жилья. Многие планировали отметить новоселье еще в прошлом году, но дома по-прежнему не достроены.

На окна недостроенного дома на улице Широтной дольщики с надеждой смотрят уже два года. Договоры заключили еще 2017м году, ключи должны были получить в мае этого года. Только три секции здания до сих пор не достроены, а еще три - на стадии возведения фундамента.

ДАНИЛ НИКУЛИН, ДОЛЬЩИК:
«Когда я договор заключал, строительство шло, все было хорошо. Потом в строительстве начались перебои. Остановки. Потом на полгода строительство встало, вот сейчас снова возобновилось и мы не уверены, что оно снова не встанет».

Ждут завершения строительства, словно чуда 72 человека. Многие оформили ипотеку, которую выплачивают каждый месяц.

ДМИТРИЙ БОКОВ, ДОЛЬЩИК:
«В данный момент снимаем квартиру, у меня жена, двое детей, живем в студии, платим ипотеку. Жена в декрете. Получается – 20 с лишним за виртуальную квартиру и там, где живем. Очень тяжко».

Похожая ситуация и в доме на улице Современной. Там получить ключи еще в прошлом году надеялись 167 человек, но здание до сих пор не достроено. Застройщик, с которым заключали договор, обанкротился, и все обязательства перешли к другому юридическому лицу. Новый застройщик, как утверждают дольщики, сетует на финансовые проблемы и предлагает квартиры в других домах.

ИЛОНА ЕФРЕМОВА, ДОЛЬЩИК:
«Предлагал он перейти на широтную, нас там не устраивает, конечно, потому что у нас здесь площадь больше и лучше планировка».

Давать комментарии на камеру застройщик пока отказывается. Сами дольщики обращались уже и к юристам, и в прокуратуру, и в министерство строительства. Там ситуацию, как всегда, держат на контроле и регулярно проводят собрания, на которых успокаивают жильцов. Чиновники уверяют: застройщик обещал полностью сдать дом на улице Современной к концу 2020го года, три секции дома на Широтной к концу этого года и еще три секции, где пока возведен только фундамент, к концу 2022 года. По словам дольщиков - подобных обещаний от застройщика уже было достаточно, а ключей от квартир нет до сих пор.

ИГОРЬ ТРЕГУБОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если гражданину не вовремя сдали дом, объект, он просто в конце высчитывает вот это срок, который нарушен, подает в суд и ему просто одномоментно выплачивают и все».

Также в Минстрое уверяют - некоторые дольщики уже подали в суд на застройщика и ежемесячно получают пени. Помимо обнадеживающих советов чиновники также уверяют, что, несмотря на постоянные переносы сроков - эти объекты нельзя признать проблемными.

Более двух сотен дольщиков в Кирове остаются без жилья

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