Более двух сотен дольщиков в Кирове остаются без жилья

Более двух сотен дольщиков, купивших квартиры на улицах Современная и Широтная в Кирове, остаются без жилья. Многие планировали отметить новоселье еще в прошлом году, но дома по-прежнему не достроены.На окна недостроенного дома на улице Широтной дольщики с надеждой смотрят уже два года. Договоры заключили еще 2017м году, ключи должны были получить в мае этого года. Только три секции здания до сих пор не достроены, а еще три - на стадии возведения фундамента.Ждут завершения строительства, словно чуда 72 человека. Многие оформили ипотеку, которую выплачивают каждый месяц.Похожая ситуация и в доме на улице Современной. Там получить ключи еще в прошлом году надеялись 167 человек, но здание до сих пор не достроено. Застройщик, с которым заключали договор, обанкротился, и все обязательства перешли к другому юридическому лицу. Новый застройщик, как утверждают дольщики, сетует на финансовые проблемы и предлагает квартиры в других домах.Давать комментарии на камеру застройщик пока отказывается. Сами дольщики обращались уже и к юристам, и в прокуратуру, и в министерство строительства. Там ситуацию, как всегда, держат на контроле и регулярно проводят собрания, на которых успокаивают жильцов. Чиновники уверяют: застройщик обещал полностью сдать дом на улице Современной к концу 2020го года, три секции дома на Широтной к концу этого года и еще три секции, где пока возведен только фундамент, к концу 2022 года. По словам дольщиков - подобных обещаний от застройщика уже было достаточно, а ключей от квартир нет до сих пор.Также в Минстрое уверяют - некоторые дольщики уже подали в суд на застройщика и ежемесячно получают пени. Помимо обнадеживающих советов чиновники также уверяют, что, несмотря на постоянные переносы сроков - эти объекты нельзя признать проблемными.