В Кирове очистили от мусора прибрежную зону реки Хлыновки. Субботник был организован в рамках акции "Вода России".Это - не окраина города, рядом многоэтажки, но место выглядит заброшенным, высокая трава и много мусора. Разбитые бутылки, старая одежда - мешки наполняются моментально. Акция «Вода России» в этом году реализуется в рамках национального проекта «Экология». Одно из его направлений - экологическая реабилитация водных объектов.В регионе уже прошли субботники на берегах реки Немды в государственном природном заказнике «Пижемский», на озере «Лежнинское», на Симаковском карьере у поселка Стрижи. Также прибирали территории у водных объектов в муниципальных образованиях. Эковолонтеры отмечают, что больше всего мусора в водоохранных зонах встречается в местах отдыха людей.Добавим, что субботник на берегах Хлыновки стал завершающим мероприятием акции "Вода России" в этом году.