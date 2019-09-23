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В Кирове очистили от мусора прибрежную зону реки Хлыновки

В Кирове очистили от мусора прибрежную зону реки Хлыновки

Сегодня, 11:54
82
Валентина Палкина

В Кирове очистили от мусора прибрежную зону реки Хлыновки. Субботник был организован в рамках акции "Вода России".

Это - не окраина города, рядом многоэтажки, но место выглядит заброшенным, высокая трава и много мусора. Разбитые бутылки, старая одежда - мешки наполняются моментально. Акция «Вода России» в этом году реализуется в рамках национального проекта «Экология». Одно из его направлений - экологическая реабилитация водных объектов.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На этом участке от улицы Ленина до Володарского планируется создание ленточного парка совместно с администрацией города Кирова, надеюсь, что этот проект в следующем году будет реализован, будет проведена расчистка русла реки, обустройство береговой зоны, будут сформированы места отдыха, пешеходные дорожки, возможно, велосипедные дорожки, планируем подготовить хорошее место отдыха для жителей города».

В регионе уже прошли субботники на берегах реки Немды в государственном природном заказнике «Пижемский», на озере «Лежнинское», на Симаковском карьере у поселка Стрижи. Также прибирали территории у водных объектов в муниципальных образованиях. Эковолонтеры отмечают, что больше всего мусора в водоохранных зонах встречается в местах отдыха людей.

НИКИТА РАЧЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:
«Пруд костинский, тоже огромная территория, мы проводили работу в прошлом году, совместно с ОНФ, там погружались на дно водолазы, там доставали даже резиновые сапоги, покрышки, что уж говорить о прибрежной зоне, окурки, стекло, пластик, возможно, какие-то территории можно благоустроить, поставить скамейки и урны, может быть, это будет решением проблемы».

Добавим, что субботник на берегах Хлыновки стал завершающим мероприятием акции "Вода России" в этом году.

В Кирове очистили от мусора прибрежную зону реки Хлыновки

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