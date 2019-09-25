«Авитек» отмечает 88 лет!

1 октября 1931 года был образован московский Авиационный завод № 32, в годы войны эвакуированный в областной центр. Предприятие несколько раз меняло название, и сегодня это «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», которое в этом году отметило 88-ую годовщину.Переоценить значение предприятия для города Кирова и всего региона очень сложно. У завода славная история, и значимые награды. Орден Красной Звезды, Орден Трудового Красного знамени и Орден «Знак Почета». Все это результат ежедневного, кропотливого труда всего заводского коллектива на протяжении восьмидесяти восьми лет развития предприятия. В день рождения для гостей устроили экскурсию по одному из обновленных цехов. Руководитель предприятия Александр Иванов рассказал о широкой номенклатуре выпускаемой продукции, в частности, об уникальности изделий авиационного назначения. Вместе с тем, внимание гостей обратили на условия труда сотрудников цеха и принципы бережливого производства, которые здесь внедрены.На торжественной части генеральный директор предприятия выразил благодарность всем работникам за добросовестный труд, пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности, в достижении поставленных целей, а также здоровья, оптимизма и благополучия.Министр промышленной политики Кировской области лучшим работникам "Авитека" вручил почётные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Также сотрудники предприятия получили благодарственные письма и почетные грамоты от Законодательного собрания и главы города Кирова.