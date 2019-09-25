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«Авитек» отмечает 88 лет!

«Авитек» отмечает 88 лет!

Сегодня, 11:22
203
Михаил Конышев

1 октября 1931 года был образован московский Авиационный завод № 32, в годы войны эвакуированный в областной центр. Предприятие несколько раз меняло название, и сегодня это «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК», которое в этом году отметило 88-ую годовщину.

Переоценить значение предприятия для города Кирова и всего региона очень сложно. У завода славная история, и значимые награды. Орден Красной Звезды, Орден Трудового Красного знамени и Орден «Знак Почета». Все это результат ежедневного, кропотливого труда всего заводского коллектива на протяжении восьмидесяти восьми лет развития предприятия. В день рождения для гостей устроили экскурсию по одному из обновленных цехов. Руководитель предприятия Александр Иванов рассказал о широкой номенклатуре выпускаемой продукции, в частности, об уникальности изделий авиационного назначения. Вместе с тем, внимание гостей обратили на условия труда сотрудников цеха и принципы бережливого производства, которые здесь внедрены.

СЕРГЕЙ ГОРН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ:
«Мы проводим большой комплекс работ. У нас есть несколько пилотных проектов, где мы совершенствует нашу систему производственную, систему перевозки грузов внутризаводскую, где совершенствуем систему транспортного хозяйства с использованием элементов бережливого производства. И также в основном производстве у нас несколько проектов, где мы применяем новые современные методы и тем самым снижаем издержки производства».

На торжественной части генеральный директор предприятия выразил благодарность всем работникам за добросовестный труд, пожелал успехов в дальнейшей трудовой деятельности, в достижении поставленных целей, а также здоровья, оптимизма и благополучия.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО “ВМП “АВИТЕК”:
«Нашим трудовым коллективам новых свершений, повышения зарплаты создание всех социальных благ для коллектива и лично для каждого работника. Всего самого лучшего в будущем. И я надеюсь, что мы сами своими руками, творчеством и трудом это будущее создадим».

Министр промышленной политики Кировской области лучшим работникам "Авитека" вручил почётные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Также сотрудники предприятия получили благодарственные письма и почетные грамоты от Законодательного собрания и главы города Кирова.

«Авитек» отмечает 88 лет!

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