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Кировские студенты поставили спектакль о страшной цене великой Победы

Кировские студенты поставили спектакль о страшной цене великой Победы

Сегодня, 11:25
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Анастасия Елсукова

К юбилею великой Победы. Студенты колледжа культуры представили проживающим в доме-интернате для престарелых и инвалидов постановку "Красное вино Победы". Местами, зрители не могли сдержать слёз. О самом спектакле и о том, как ребята вживались в свои роли, расскажем далее.

Госпиталь, весна 45го... Кругом - раненые солдаты и покалеченные судьбы. Но даже здесь, в тяжелых, а для кого-то невыносимых условиях, находится место простым человеческим радостям.

Спектакль, созданный по мотивам рассказа Евгения Носова, посвящен подвигу наших отцов и дедов. Кому-то из них посчастливилось выжить и вернуться домой, а кто-то погиб, так и не увидев родных.

ЯНА МОРОШАН, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ МАТРЕНЫ:
«Это не просто о войне, это о жизни во время войны. О жизни таких же молодых людей, как мы, и как им жилось в то время военное».

Среди ребят нет профессиональных актеров, говорят, вжиться в роли было непросто: им, в отличие от тех, кого они играют, посчастливилось жить в мирное время. И чтобы создать максимально реальный образ, пришлось много работать.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО УЧЕБНОГО ТЕАТРА ВЯТСКОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ:
«Мы читали очень много литературы, очень много я рассказывал из воспоминаний фронтовиков, в том числе и своей бабушки. Плюс мы очень много слушаем музыки».

Спектакль премьерный и поставлен в рамках подготовки к юбилею победы, который страна отметит в следующем году. Первые зрители - постояльцы Кировского дома интерната для престарелых и инвалидов - от постановки в восторге.

ЮРИЙ СЕРГЕЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕГО ТИПА "КИРОВСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ":
«Для кого-то тяжело это смотреть, кому-то интересно. Ребята играют очень хорошо, а общение с молодежью нашим проживающим всегда очень нравится».

До конца года спектакль увидят и другие учреждения. Акция была организована Минкультом и минсоцразвития. В настоящее время театралы-любители представляют наш регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье". За победу в нем борются представители 14 регионов, лучших - наградят в Нижнем Новгороде в декабре.

Кировские студенты поставили спектакль о страшной цене великой Победы

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