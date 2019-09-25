Православные верующие отметили день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Для вятского храма, освященном в честь этих святых, нынешний престольный праздник стал особым. Церковь отмечает в этом году 25-летний юбилей.
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии мог располагаться совсем в другом месте. В 94-м году была идея возвести его на улице Солнечной, там, где сейчас стоит бассейн "Быстрица". Однако, митрополит Хрисанф отверг это место и церковь решено было построить на улице Лепсе, на холме. Первый камень заложили 2 октября 1994-го. В богослужении принял участие Патриарх Алексий Второй.
ТАТЬЯНА ШАБАЛИНА:
«Я была. Приезжал он, камень еще стоял. Он благословил строить здесь храм Веры, Надежды, Любови. Сам патриарх Алексий».
В этом году храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечает свое 25-летие. Путь от закладки первого камня, до окончания строительства был долгим.
ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:
«В 2003-м году строительство завершилось, и этот храм стал наполняться верующими жителями. Конечно, за эти годы мы видим, что количество прихожан многократно увеличилось. Люди любят этот храм. Люди приходят в этот храм».
Храм создавали всем миром. В 98-м случился кризис, дефолт, рубль обвалился. Строительство было в самом разгаре, а финансирование прекратилось. Но верующие, не смотря на трудные времена, не оставили проблему без внимания. Пожертвования делали, как простые жители, так и представители бизнеса.
ВИТАЛИЙ ЛАПШИН, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ:
«Мы знаем, что и предприятия, и предприниматели участвовали в строительстве этого храма. Множество людей вложили сюда свою лепту. Церковь молится за всех этих людей. Будет молиться и при нас, и после нас. До скончания всего века».
Строительство завершилось в 2003-м году. Сегодня ежедневно в храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии приходят сотни верующих. В день поминовения этих святых здесь яблоку негде упасть.
СВЕТЛАНА ВОТИНЦЕВА:
«У всех прихожан нашего храма сегодня радостные чувства. Сегодня пристальный праздник нашего храма. Очень много причащаются сегодня».
Святые Вера, Надежда, Любовь жили во втором веке нашей эры. Они отказались признать языческих богов, и были жестоко замучены. В христианстве они символизируют главные добродетели, а имя их матери - София, значит "премудрость".