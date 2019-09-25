Православные верующие отметили день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Для вятского храма, освященном в честь этих святых, нынешний престольный праздник стал особым. Церковь отмечает в этом году 25-летний юбилей.Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии мог располагаться совсем в другом месте. В 94-м году была идея возвести его на улице Солнечной, там, где сейчас стоит бассейн "Быстрица". Однако, митрополит Хрисанф отверг это место и церковь решено было построить на улице Лепсе, на холме. Первый камень заложили 2 октября 1994-го. В богослужении принял участие Патриарх Алексий Второй.В этом году храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечает свое 25-летие. Путь от закладки первого камня, до окончания строительства был долгим.Храм создавали всем миром. В 98-м случился кризис, дефолт, рубль обвалился. Строительство было в самом разгаре, а финансирование прекратилось. Но верующие, не смотря на трудные времена, не оставили проблему без внимания. Пожертвования делали, как простые жители, так и представители бизнеса.Строительство завершилось в 2003-м году. Сегодня ежедневно в храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии приходят сотни верующих. В день поминовения этих святых здесь яблоку негде упасть.Святые Вера, Надежда, Любовь жили во втором веке нашей эры. Они отказались признать языческих богов, и были жестоко замучены. В христианстве они символизируют главные добродетели, а имя их матери - София, значит "премудрость".