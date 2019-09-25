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В Уржумском районе прошел праздник урожая

В Уржумском районе прошел праздник урожая

Сегодня, 14:47
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Иван Швецов

В Уржумском районе прошел праздник урожая. В этом году он был посвящен 90-летию образования района. Своими достижения и работы представили лучшие мастера.

Ой, при лужку, при лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне,
Конь гулял на воле!

Хлебосольный и весёлый Уржум встречает гостей праздника песнями, плясками и деревенскими деликатесами. Атмосферу праздника подчеркивает подуманный исторический колорит: каждое сельское поселение оформило свою палатку на ярмарочной улице в духе определенной эпохи 20 века.

ВАЛЕНТИНА КОЖЕВНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Пожалуйста, проходите к столу, представлена послевоенная кухня!».

- Подходи, честной народ, пробуй хрен, пробуй мёд!

ВАЛЕНТИНА КОЖЕВНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Душа района в гостеприимстве, в радушии людей!».
 
Кочаны капусты весом по 10 с лишним килограммов и другие чудеса из огорода, соленья и варенья - предмет гордости и повод для доброго соперничества между сёлами. "Караван ржаной уржумский" - проходит в районе уже в 9-й раз, и праздник с каждым годом привлекает все больше гостей.

НАДЕЖДА ТЕМИРБУЛАТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. РУССКИЙ ТУРЕК:
«Естественно, это праздник для нас, показываем, как мы трудились!».
 
При желании, гости праздника могли даже "вступить в комсомол", в шутку конечно. Добрую и трогательную память о прошлом, том времени, когда при школах организовывались комсомольские производственные бригады, хранят учителя из деревни Шурма.

АНАСТАСИЯ БАБУНЬ, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ШУРМА:
«В этом году наша школа празднует 60 юбилей с празднованием ученической бригады. Поэтому мы решили соединить этот праздник с комсомолом и показать, как раньше жили люди».

Уржумский район может по праву гордиться своей экономикой. Большая часть доходов района обеспечивается тружениками села - аграрии из Уржума кормят, поят и одевают не только себя, но и значительную часть Кировской области.

ВИКТОР СИЛИН, ГЛАВА УРЖУМСКОГО РАЙОНА:
«Мы в этом году собрали больше урожая, 42 тысячи тонн, и сейчас идёт заготовка кормов».

Дата юбилея – 90-летие, во многом, конечно, условна. Первое упоминание об Уржуме в летописях относится к 1554 году - то есть, история этой земли насчитывает больше 4 с половиной веков. Но какими бы не были цифры в праздничном календаре, это не столь уж важно - поводов для гордости у района предостаточно.

В Уржумском районе прошел праздник урожая

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