В Уржумском районе прошел праздник урожая. В этом году он был посвящен 90-летию образования района. Своими достижения и работы представили лучшие мастера.
Ой, при лужку, при лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне,
Конь гулял на воле!
Хлебосольный и весёлый Уржум встречает гостей праздника песнями, плясками и деревенскими деликатесами. Атмосферу праздника подчеркивает подуманный исторический колорит: каждое сельское поселение оформило свою палатку на ярмарочной улице в духе определенной эпохи 20 века.
ВАЛЕНТИНА КОЖЕВНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Пожалуйста, проходите к столу, представлена послевоенная кухня!».
- Подходи, честной народ, пробуй хрен, пробуй мёд!
ВАЛЕНТИНА КОЖЕВНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ЛАЗАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Душа района в гостеприимстве, в радушии людей!».
Кочаны капусты весом по 10 с лишним килограммов и другие чудеса из огорода, соленья и варенья - предмет гордости и повод для доброго соперничества между сёлами. "Караван ржаной уржумский" - проходит в районе уже в 9-й раз, и праздник с каждым годом привлекает все больше гостей.
НАДЕЖДА ТЕМИРБУЛАТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. РУССКИЙ ТУРЕК:
«Естественно, это праздник для нас, показываем, как мы трудились!».
При желании, гости праздника могли даже "вступить в комсомол", в шутку конечно. Добрую и трогательную память о прошлом, том времени, когда при школах организовывались комсомольские производственные бригады, хранят учителя из деревни Шурма.
АНАСТАСИЯ БАБУНЬ, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ШУРМА:
«В этом году наша школа празднует 60 юбилей с празднованием ученической бригады. Поэтому мы решили соединить этот праздник с комсомолом и показать, как раньше жили люди».
Уржумский район может по праву гордиться своей экономикой. Большая часть доходов района обеспечивается тружениками села - аграрии из Уржума кормят, поят и одевают не только себя, но и значительную часть Кировской области.
ВИКТОР СИЛИН, ГЛАВА УРЖУМСКОГО РАЙОНА:
«Мы в этом году собрали больше урожая, 42 тысячи тонн, и сейчас идёт заготовка кормов».
Дата юбилея – 90-летие, во многом, конечно, условна. Первое упоминание об Уржуме в летописях относится к 1554 году - то есть, история этой земли насчитывает больше 4 с половиной веков. Но какими бы не были цифры в праздничном календаре, это не столь уж важно - поводов для гордости у района предостаточно.