В Уржумском районе прошел праздник урожая. В этом году он был посвящен 90-летию образования района. Своими достижения и работы представили лучшие мастера.Хлебосольный и весёлый Уржум встречает гостей праздника песнями, плясками и деревенскими деликатесами. Атмосферу праздника подчеркивает подуманный исторический колорит: каждое сельское поселение оформило свою палатку на ярмарочной улице в духе определенной эпохи 20 века.Кочаны капусты весом по 10 с лишним килограммов и другие чудеса из огорода, соленья и варенья - предмет гордости и повод для доброго соперничества между сёлами. "Караван ржаной уржумский" - проходит в районе уже в 9-й раз, и праздник с каждым годом привлекает все больше гостей.При желании, гости праздника могли даже "вступить в комсомол", в шутку конечно. Добрую и трогательную память о прошлом, том времени, когда при школах организовывались комсомольские производственные бригады, хранят учителя из деревни Шурма.Уржумский район может по праву гордиться своей экономикой. Большая часть доходов района обеспечивается тружениками села - аграрии из Уржума кормят, поят и одевают не только себя, но и значительную часть Кировской области.Дата юбилея – 90-летие, во многом, конечно, условна. Первое упоминание об Уржуме в летописях относится к 1554 году - то есть, история этой земли насчитывает больше 4 с половиной веков. Но какими бы не были цифры в праздничном календаре, это не столь уж важно - поводов для гордости у района предостаточно.