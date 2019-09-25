78-летняя спортсменка из Кирово-Чепецка объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию

После семидесяти лет жизнь только начинается. На своем примере это доказала спортсменка из Кирово-Чепецка Людмила Зыкова. Она объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию, будучи уже на пенсии. В чем секрет вечной молодости?В её чемпионской копилке более сотни медалей. В свои 78 лет Людмила Зыкова построила настоящую спортивную карьеру. Честь России она отстаивала на семи Чемпионатах мира - и со всех приезжала с медалями. Однажды даже взяла золото - в Казани, в 2015-м.Любимые дистанции не подвели Людмилу Николаевну и на Чемпионате мира в Южной Корее, который проходил в августе. Она завоевала бронзу и серебро. Свой успех спортсменка объясняет просто - в её возрасте редко кто плавает баттерфляем.День чемпионки начинается в пять утра. Надев спортивный костюм, Людмила Николаевна выходит на пробежку. Цель - разогреться перед основной тренировкой в бассейне. А уж здесь, на дорожках, ей нет равных.Ежедневно она проплывает по полтора, два километра. Этого хватает, чтобы оставаться в форме и сохранять спортивную уверенность в себе.Этот бассейн для Людмилы Николаевны как родной. 57 лет она отработала здесь тренером по плаванию. На пенсию решилась выйти только в 75. Но плаванье для нее так и осталось главным делом жизни.Людмила Зыкова состоялась не только как спортсмен, но и как жена и мама. С мужем они вместе уже более 50-ти лет и скоро будут праздновать изумрудную свадьбу. Успешная, счастливая, жизнерадостная, она знает секрет и готова им поделиться со всеми.Впереди у Людмилы Зыковой Чемпионат мира в Японии, который состоится через два года. Спортсменке будет восемьдесят, и она вновь поедет покорять водные дистанции своим фирменным баттерфляем.