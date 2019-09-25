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78-летняя спортсменка из Кирово-Чепецка объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию

78-летняя спортсменка из Кирово-Чепецка объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию

Сегодня, 14:52
160
Юлия Шалаева

После семидесяти лет жизнь только начинается. На своем примере это доказала спортсменка из Кирово-Чепецка Людмила Зыкова. Она объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию, будучи уже на пенсии. В чем секрет вечной молодости?

- 4-е место Швеция, 3 место Италия.

В её чемпионской копилке более сотни медалей. В свои 78 лет Людмила Зыкова построила настоящую спортивную карьеру. Честь России она отстаивала на семи Чемпионатах мира - и со всех приезжала с медалями. Однажды даже взяла золото - в Казани, в 2015-м.

ЛЮДМИЛА ЗЫКОВА, ЧЕМПИОН МИРА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
«Тут я получила звание чемпионки на двух дистанциях - на 50 баттерфляй и на 100 баттерфляй. Это мои золотые медали».

Любимые дистанции не подвели Людмилу Николаевну и на Чемпионате мира в Южной Корее, который проходил в августе. Она завоевала бронзу и серебро. Свой успех спортсменка объясняет просто - в её возрасте редко кто плавает баттерфляем.

ЛЮДМИЛА ЗЫКОВА, ЧЕМПИОН МИРА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
- А почему не плавают?
- Трудно, это вот так вот, обе ручки выносить, и надо успеть вдохнуть, это очень трудно».

День чемпионки начинается в пять утра. Надев спортивный костюм, Людмила Николаевна выходит на пробежку. Цель - разогреться перед основной тренировкой в бассейне. А уж здесь, на дорожках, ей нет равных.

ЛЮДМИЛА ЗЫКОВА, ЧЕМПИОН МИРА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
«Сейчас я стартану и проплыву вам 50 метров баттерфляем».

Ежедневно она проплывает по полтора, два километра. Этого хватает, чтобы оставаться в форме и сохранять спортивную уверенность в себе.

- Знаете, такая гордость, что я проплываю эту дистанцию этим способом и я еще и еще хочу.

Этот бассейн для Людмилы Николаевны как родной. 57 лет она отработала здесь тренером по плаванию. На пенсию решилась выйти только в 75. Но плаванье для нее так и осталось главным делом жизни.

ЛЮДМИЛА ЗЫКОВА, ЧЕМПИОН МИРА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ:
«Я же пол Чепецка плавать научила. Школьников и детсады автобусами привозили, и мы учили их плавать здесь».

Людмила Зыкова состоялась не только как спортсмен, но и как жена и мама. С мужем они вместе уже более 50-ти лет и скоро будут праздновать изумрудную свадьбу. Успешная, счастливая, жизнерадостная, она знает секрет и готова им поделиться со всеми.

- Встаю и говорю такую фразу: "Все бабы, как бабы, а я опять лучше всех!". Ну, правда, и медаль привезла, и наготовила всего. И я всем говорю, да вы встаньте и скажите "Я люблю себя", произнесите эту фразу и вам будет так легко.

Впереди у Людмилы Зыковой Чемпионат мира в Японии, который состоится через два года. Спортсменке будет восемьдесят, и она вновь поедет покорять водные дистанции своим фирменным баттерфляем.

78-летняя спортсменка из Кирово-Чепецка объездила полмира и стала Чемпионкой мира по плаванию

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