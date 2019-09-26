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В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования

В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования

Вчера, 11:03
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Иван Швецов

Вице-губернатор Андрей Плитко провел совещание в рамках проекта «Открытый регион» с главами районов, представителями бизнеса, налоговой службы и прокуратуры Кировской области. На совещании в режиме видео-конференции присутствовало более 200 человек из 42 муниципальных образований. Обсуждались вопросы, посвященные укреплению законности в сфере лесопользования.

Правительство Кировской области сегодня видит необходимость в решении следующих системных задач в лесном секторе экономики: «обеление» лесного бизнеса, ликвидация неформальной занятости, повышение прозрачности ценообразования и пресечение схем ухода от налогов.

АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы считаем, что вся хозяйственная деятельность в лесах региона должна быть рассмотрена под призмой обоснованной налоговой отдачи от использования лесных ресурсов. Данные в районах в расчете на куб от района к району отличаются в разы. Это статистика, которая плавает от 30 до 150 р. за кубометр».

Как отметил вице-губернатор, таких серьезных различий между районами быть не должно. В рамках риск-ориентированного подхода правительство региона рекомендует контролирующим и надзорным органам исходить из анализа этих цифр. Налоговая нагрузка для лесозаготовителей должна быть не менее 100 рублей за куб. метр, а для организаций, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, – не менее 250 рублей.

АНДРЕЙ ПЛИТКО, ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эти вопросы предполагают совершенно качественно иной уровень заинтересованности к тому, чтобы с каждым крупным и средним предпринимателем в лесной сфере поработать индивидуально и разобраться в ситуации. А те налоги, которые с высокой степенью вероятности не доплачиваются – это налоги в бюджеты муниципальных образований».
 
Проводимая работа уже сегодня приносит результаты.

ВАСИЛИЙ СМЕТАНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За прошлый год от предприятий лесного комплекса во все уровни бюджетов, местный и областной, поступило более 1,6 миллиарда рублей с ростом к уровню позапрошлого года в полтора раза. В этом году динамика также положительная. Более миллиарда мы получили от лесного сектора за первое полугодие, сростом к уровню прошлого года 136%».

Завершая совещание, Андрей Плитко отметил, что информация по работе с лесопользователями в части наведения порядка в лесном секторе экономики должна своевременно доводиться главами районов до регионального правительства, чтобы планировать контрольно-надзорную деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами, налоговой службой и прокуратурой.

В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования

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