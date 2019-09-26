В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования

Вице-губернатор Андрей Плитко провел совещание в рамках проекта «Открытый регион» с главами районов, представителями бизнеса, налоговой службы и прокуратуры Кировской области. На совещании в режиме видео-конференции присутствовало более 200 человек из 42 муниципальных образований. Обсуждались вопросы, посвященные укреплению законности в сфере лесопользования.Правительство Кировской области сегодня видит необходимость в решении следующих системных задач в лесном секторе экономики: «обеление» лесного бизнеса, ликвидация неформальной занятости, повышение прозрачности ценообразования и пресечение схем ухода от налогов.Как отметил вице-губернатор, таких серьезных различий между районами быть не должно. В рамках риск-ориентированного подхода правительство региона рекомендует контролирующим и надзорным органам исходить из анализа этих цифр. Налоговая нагрузка для лесозаготовителей должна быть не менее 100 рублей за куб. метр, а для организаций, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, – не менее 250 рублей.Проводимая работа уже сегодня приносит результаты.Завершая совещание, Андрей Плитко отметил, что информация по работе с лесопользователями в части наведения порядка в лесном секторе экономики должна своевременно доводиться главами районов до регионального правительства, чтобы планировать контрольно-надзорную деятельность во взаимодействии с правоохранительными органами, налоговой службой и прокуратурой.