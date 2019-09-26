Прямой эфир
26 сен 17:43 В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева 26 сен 10:48 Дело Леонида Яфаркина вернули на этап судебного следствия 27 сен 11:03 Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала 26 сен 10:51 Жительница дома на Кольцова уже год живет с дырой в полу 27 сен 17:24 В Кирове отметили Всемирный день туризма 27 сен 11:06 Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город» 26 сен 20:22 Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде. 27 сен 14:52 В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина 26 сен 17:34 Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности 27 сен 17:28 В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком
10°C
$
65,44
71,47
03 октября 00:56
02 окт 17:23 В селе Успенском Слободского района люди страдают от нападений стаи одичавших собак 02 окт 15:23 Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале 02 окт 15:19 В Кирове открылась выставка венецианских карнавальных масок 02 окт 11:37 В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения 02 окт 11:34 В Уржуме из-за пожара 15 человек остались без крова 02 окт 11:03 В Кировской области на совещании «Открытый регион» обсудили вопросы лесопользования 02 окт 11:01 На трассе Вятка прошли масштабные межведомственные учения по ликвидации аварии 02 окт 08:55 МХК «Олимпия» сохраняет за собой второе место в конференции «Восток». 02 окт 08:53 ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем». 01 окт 19:30 В международный день пожилых людей почетными гостями ГТРК "Вятка" стали ветераны кировского телевидения и радио
В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения

В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения

Вчера, 11:37
238
Карина Алоян

В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения, которая впервые пройдет с использованием возможностей интернета.

Перепись - это единственный доступный и достоверный источник знаний о нас самих: численности, составе, и, что самое главное, об условиях нашей жизни. В 2020 - она будет максимально комфортной для респондентов - заполнить переписной лист можно будет в любое время и в любом месте.

МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Предстоящая перепись будет ознаменована применением целого ряда технологий. В частности, это применение электронных переписных листов. Каждый человек, имеющий запись на портале госуслуг сможет самостоятельно пройти перепись, заполнив вопросы анкеты».

К тем, кто не захочет или не сможет заполнить листы на портале, переписчики, как обычно, придут лично. Планируется почти полный отказ от бумажных носителей. На данный момент ведется подготовка к масштабной работе по всей области.

ОЛЬГА ТАТАРЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ:
«По итогам тех работ, которые были проведены в пробную перепись населения, были сделаны выводы, которые будут учтены в переписи 2020 года. Что касается подготовки в области - она вступила в активную фазу».

На основе данных переписи принимаются государственные решения, формируются планы развития страны.

МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Цель - определить не сколько количественный состав населения РФ, но и оценить структуру общества, распределения населения по территории и связать все это с социально-экономическими характеристиками, национальным составом, языковым, уровнем образования».

Всероссийская перепись населения - 2020 начнется 1 октября и продлится ровно месяц - до 31 октября 2020 года.

В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама