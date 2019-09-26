В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения, которая впервые пройдет с использованием возможностей интернета.Перепись - это единственный доступный и достоверный источник знаний о нас самих: численности, составе, и, что самое главное, об условиях нашей жизни. В 2020 - она будет максимально комфортной для респондентов - заполнить переписной лист можно будет в любое время и в любом месте.К тем, кто не захочет или не сможет заполнить листы на портале, переписчики, как обычно, придут лично. Планируется почти полный отказ от бумажных носителей. На данный момент ведется подготовка к масштабной работе по всей области.На основе данных переписи принимаются государственные решения, формируются планы развития страны.Всероссийская перепись населения - 2020 начнется 1 октября и продлится ровно месяц - до 31 октября 2020 года.