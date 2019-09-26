В Кировской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения, которая впервые пройдет с использованием возможностей интернета.
Перепись - это единственный доступный и достоверный источник знаний о нас самих: численности, составе, и, что самое главное, об условиях нашей жизни. В 2020 - она будет максимально комфортной для респондентов - заполнить переписной лист можно будет в любое время и в любом месте.
МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Предстоящая перепись будет ознаменована применением целого ряда технологий. В частности, это применение электронных переписных листов. Каждый человек, имеющий запись на портале госуслуг сможет самостоятельно пройти перепись, заполнив вопросы анкеты».
К тем, кто не захочет или не сможет заполнить листы на портале, переписчики, как обычно, придут лично. Планируется почти полный отказ от бумажных носителей. На данный момент ведется подготовка к масштабной работе по всей области.
ОЛЬГА ТАТАРЕНКО, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ:
«По итогам тех работ, которые были проведены в пробную перепись населения, были сделаны выводы, которые будут учтены в переписи 2020 года. Что касается подготовки в области - она вступила в активную фазу».
На основе данных переписи принимаются государственные решения, формируются планы развития страны.
МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Цель - определить не сколько количественный состав населения РФ, но и оценить структуру общества, распределения населения по территории и связать все это с социально-экономическими характеристиками, национальным составом, языковым, уровнем образования».
Всероссийская перепись населения - 2020 начнется 1 октября и продлится ровно месяц - до 31 октября 2020 года.