Деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов в Кирове, будет приостановлена

Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил иск Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры. Согласно ему - деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов, будет приостановлена.Напомним, что после массовых обращений кировчан о неприятном запахе в областном центре была проведена прокурорская проверка, по результатам которой был найден источник загрязнения, и установлено, что при эксплуатации очистных сооружений промышленного объекта были допущены нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правил охраны окружающей среды.Также были выявлены факты невыполнения предписаний контролирующих органов о проведении контроля за качеством атмосферного воздуха. Превышение в воздухе концентрации метантиола в сочетании с другими загрязнителями вызывали неприятныйВ итоге, Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил требования Кировского межрайонного природоохранного прокурора о приостановлении деятельности объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду в областном центре.