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Деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов в Кирове, будет приостановлена

Деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов в Кирове, будет приостановлена

Сегодня, 11:16
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Михаил Конышев

Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил иск Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры. Согласно ему - деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов, будет приостановлена.

Напомним, что после массовых обращений кировчан о неприятном запахе в областном центре была проведена прокурорская проверка, по результатам которой был найден источник загрязнения, и установлено, что при эксплуатации очистных сооружений промышленного объекта были допущены нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и правил охраны окружающей среды.

ДЕНИС СУХОМЛИН, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«При проведении соответствующих измерений в районе улиц Луганская и Дзержинского специалистами контролирующих органов были выявлены факты превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в 3 раза».
 
Также были выявлены факты невыполнения предписаний контролирующих органов о проведении контроля за качеством атмосферного воздуха. Превышение в воздухе концентрации метантиола в сочетании с другими загрязнителями вызывали неприятный

ЛАРИСА ПОТАПОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАДРОВОЙ ГОССЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Управление участвовало в качестве третьего лица, не заявляющая исковые требования в отношении спора, поддерживающие исковые требования природоохранной прокуратуры. С апреля месяца по июль месяц в управление поступило 704 обращения граждан. В данный момент обращений граждан на неприятные запахи на территории города Кирова отсутствуют».

В итоге, Октябрьский районный суд города Кирова удовлетворил требования Кировского межрайонного природоохранного прокурора о приостановлении деятельности объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду в областном центре.

Деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов в Кирове, будет приостановлена

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