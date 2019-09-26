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В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт

В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт

Сегодня, 11:19
135
Артем Макаров

Сто тысяч рублей, за прописку. Чтобы зарегистрироваться в доме ветеранов на улице Свободы, с пенсионеров требуют сделать ремонт в их старых квартирах.

Ветеран труда, труженик тыла. Антонине Орловой в этом году будет 86-ть лет. Пенсионерка раньше жила в доме ветеранов в Победилово. Недавно она переехала на улицу Свободы. Радовалась новоселью не долго. Муниципальное учреждение, которое владеет зданиями, отказало Антонине Павловне в прописке на новом мести и потребовало от нее сделать ремонт в старой квартире. Его стоимость по предварительным подсчетам, более ста тысяч рублей.

АНТОНИНА ОРЛОВА, ВЕТЕРАН ТРУДА:
«Мне плохо случилось. На носилках меня вынесли с этой квартиры».

У Антонины Орловой случился инфаркт. Денег на дорогостоящий ремонт у нее нет. К слову, косметический ремонт в старой квартире она делала неоднократно, даже меняла сантехнику. Но это никого не интересует. От пенсионерки требуют еще большего. Из-за сложившейся ситуации Антонина Орлова теряет деньги и льготы.

ТАТЬЯНА СВИРИДОВА, ДОЧЬ АНТОНИНЫ ОРЛОВОЙ:
«Если она не сделает, значит, они отказывают в регистрации уже 2 месяца, лишили компенсации по коммунальным услугам. Представляете, какой беспредел творят эти власти, чинят что они ей?!».

Домом ветеранов занимается "Кировское жилищное управление". Это муниципальное предприятие. Подчиняется администрации города. Именно специалисты этой организации выставили пенсионерам счет с пятью нулями.

ЕВГЕНИЙ НОРИН, НАЧАЛЬНИК ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Кировское жилищное управление - инженеры, они принимают, составляют смету, что нужно сделать примерно. По акту приема-передачи принимают квартиры. После ремонта уже».

Из-за того, что инженерам и их руководителям не понравился ремонт в старых квартирах, в прописке отказано двум ветеранам. Пенсионерки обратились за помощью к общественным активистам. Общественники согласны с ветеранами. Они говорят, что действия муниципальной организации противоречат всем нормам морали и в своей сути не объективны.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы подготовили по данному факту обращение в прокуратуру. Помимо данного факта мы просили проверить договор социального найма. Это договор по предоставлению специализированного жилищного фонда».

Договор составлен некорректно, говорят активисты. В нем есть очень туманные формулировки, которые накладывают определенные обязательства на ветеранов.

- Написано, что они должны содержать помещение в исправном состоянии. Что подразумевается под исправным состоянием - не расшифровывается.

Как говорят активисты, подобные формулировки, некоторые чиновники и руководители могут трактовать, как им вздумается. Чем они, собственно, по мнению ветеранов, и занимаются. Общественники надеются, что прокуратура сможет расставить все точки над "и" в сложившейся ситуации.

В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт

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