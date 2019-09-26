В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт

Сто тысяч рублей, за прописку. Чтобы зарегистрироваться в доме ветеранов на улице Свободы, с пенсионеров требуют сделать ремонт в их старых квартирах.Ветеран труда, труженик тыла. Антонине Орловой в этом году будет 86-ть лет. Пенсионерка раньше жила в доме ветеранов в Победилово. Недавно она переехала на улицу Свободы. Радовалась новоселью не долго. Муниципальное учреждение, которое владеет зданиями, отказало Антонине Павловне в прописке на новом мести и потребовало от нее сделать ремонт в старой квартире. Его стоимость по предварительным подсчетам, более ста тысяч рублей.У Антонины Орловой случился инфаркт. Денег на дорогостоящий ремонт у нее нет. К слову, косметический ремонт в старой квартире она делала неоднократно, даже меняла сантехнику. Но это никого не интересует. От пенсионерки требуют еще большего. Из-за сложившейся ситуации Антонина Орлова теряет деньги и льготы.Домом ветеранов занимается "Кировское жилищное управление". Это муниципальное предприятие. Подчиняется администрации города. Именно специалисты этой организации выставили пенсионерам счет с пятью нулями.Из-за того, что инженерам и их руководителям не понравился ремонт в старых квартирах, в прописке отказано двум ветеранам. Пенсионерки обратились за помощью к общественным активистам. Общественники согласны с ветеранами. Они говорят, что действия муниципальной организации противоречат всем нормам морали и в своей сути не объективны.Договор составлен некорректно, говорят активисты. В нем есть очень туманные формулировки, которые накладывают определенные обязательства на ветеранов.Как говорят активисты, подобные формулировки, некоторые чиновники и руководители могут трактовать, как им вздумается. Чем они, собственно, по мнению ветеранов, и занимаются. Общественники надеются, что прокуратура сможет расставить все точки над "и" в сложившейся ситуации.