Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга". С ними встретился главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.Студентов поздравили с завершением форума на чаепитии. Всего на площадках Иволги приняли участие более тысячи человек со всей страны, из них 80 - из Кировской области. Молодые люди представляли свои проекты и разработки.Форум "Иволга" проводится под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Участница из Кирова - Анастасия Солянова получила грант - 300 тысяч рублей на реализацию проекта по реконструкции скейт-парка. А Анна Нелюбила с проектом по производству нового вида удобрений получила грант в 50 тысяч рублей.У тех участников, кто в этом году не получил грант, будет шанс попробовать свои силы еще раз в следующем году.