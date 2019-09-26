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Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга"

Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга"

Сегодня, 11:31
107
Александра Гуляева

Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга". С ними встретился главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.

Студентов поздравили с завершением форума на чаепитии. Всего на площадках Иволги приняли участие более тысячи человек со всей страны, из них 80 - из Кировской области. Молодые люди представляли свои проекты и разработки.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Была колоссальная работа проделана. Все-таки из 80 участников 30 прошли федеральный этап. 33 проекта – это говорит о том, что сработали, будь здоров!».

Форум "Иволга" проводится под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Участница из Кирова - Анастасия Солянова получила грант - 300 тысяч рублей на реализацию проекта по реконструкции скейт-парка. А Анна Нелюбила с проектом по производству нового вида удобрений получила грант в 50 тысяч рублей.

У тех участников, кто в этом году не получил грант, будет шанс попробовать свои силы еще раз в следующем году.

Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума

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