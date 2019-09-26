Прямой эфир
26 сен 17:43 В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева 27 сен 11:03 Многодетные семьи области получили право на выплату регионального материнского капитала 27 сен 17:24 В Кирове отметили Всемирный день туризма 27 сен 11:06 Начинающие модельеры представили свои лучшие проекты на конкурсе профмастерства «Модный город» 26 сен 20:22 Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде. 27 сен 14:52 В Слободском восстанавливают Детский парк имени Пушкина 26 сен 17:34 Фанерный комбинат города Кирова стал победителем премии "Экспортёр года" - в сфере промышленности 27 сен 17:28 В ОДНТ открылась выставка художников-любителей по итогам пленэра в Великорецком 26 сен 14:43 В Шабалинском районе захоронили останки солдата, погибшего в годы войны при обороне Ленинграда 26 сен 14:50 Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей
13°C
$
65,13
71,3
03 октября 14:11
03 окт 11:41 Кировская "Родина" вернулась с Кубка России 03 окт 11:37 В Кирове без отопления и горячего водоснабжения остаются несколько домов 03 окт 11:35 В Кирове начал работу «Автобус милосердия» 03 окт 11:31 Кировские студенты получили гранты на федеральном этапе молодёжного форума "Иволга" 03 окт 11:19 В доме Ветеранов за прописку требуют хороший и качественный ремонт 03 окт 11:16 Деятельность компании, которую признали источником неприятных запахов в Кирове, будет приостановлена 03 окт 10:42 ФК «Факел» добился победы, не выходя на поле. 03 окт 09:37 «Родина» подпишет контракт с защитником Кириллом Барминым. 02 окт 17:23 В селе Успенском Слободского района люди страдают от нападений стаи одичавших собак 02 окт 15:23 Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале
В Кирове начал работу «Автобус милосердия»

В Кирове начал работу «Автобус милосердия»

Сегодня, 11:35
126
Юлия Шалаева

С наступлением холодов в Кирове начал работу «Автобус милосердия». В этом году благотворительная акция будет проходить чаще, и помимо горячих обедов нуждающимся будут раздавать продуктовые наборы.

Адрес Комсомольская, 41 хорошо знают те, кто приходит сюда за помощью. Традиционно, по средам, здесь раздают нуждающимся еду и одежду.

- Скажите, вы часто приходите?

- Я хожу не каждый раз - жизнь заставила. Полпенсии - за квартиру, очень сложное положение.
Больше половины людей, которые приходят к "автобусу милосердия" - это пенсионеры. Они рады любой помощи. Раньше здесь раздавали горячие обеды, с этого года можно получить и продуктовый набор.

- Скажите, такие акции помогают вам?
- Да, очень.
- Что сегодня дали?
- Лапшу, супы, чай, каша в банках с мясом.

- В чем больше есть необходимость - в продуктовых наборах или в горячих обедах?
- У меня плита не работает, я на плитке все варю, так и горячее тоже не плохо.
Акция "Автобус милосердия" подразумевает комплексную помощь. Нуждающиеся получают не только еду и одежду, но и консультацию по социальным вопросам. В этом году масштабы акции расширили, охватив разные точки города.

ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Акция будет проходить еженедельно. В одну неделю будет предоставляться горячее питание и особо нуждающимся гражданам продуктовые наборы. В следующую неделю только наборы. И плюс ко всему, начиная с этого сезона мы будем проводить акцию и в других частях Кирова - Трифонов монастырь, Коминтерн, Филейка».

Добавим, что с наступлением холодов в комплексных центрах социального обслуживания населения откроются пункты обогрева. Узнать адрес и режим работы пунктов в каждом районе области можно по круглосуточной горячей линии 22-71-24.

В Кирове начал работу «Автобус милосердия»

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама