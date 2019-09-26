С наступлением холодов в Кирове начал работу «Автобус милосердия». В этом году благотворительная акция будет проходить чаще, и помимо горячих обедов нуждающимся будут раздавать продуктовые наборы.Адрес Комсомольская, 41 хорошо знают те, кто приходит сюда за помощью. Традиционно, по средам, здесь раздают нуждающимся еду и одежду.- Я хожу не каждый раз - жизнь заставила. Полпенсии - за квартиру, очень сложное положение.Больше половины людей, которые приходят к "автобусу милосердия" - это пенсионеры. Они рады любой помощи. Раньше здесь раздавали горячие обеды, с этого года можно получить и продуктовый набор.- В чем больше есть необходимость - в продуктовых наборах или в горячих обедах?- У меня плита не работает, я на плитке все варю, так и горячее тоже не плохо.Акция "Автобус милосердия" подразумевает комплексную помощь. Нуждающиеся получают не только еду и одежду, но и консультацию по социальным вопросам. В этом году масштабы акции расширили, охватив разные точки города.Добавим, что с наступлением холодов в комплексных центрах социального обслуживания населения откроются пункты обогрева. Узнать адрес и режим работы пунктов в каждом районе области можно по круглосуточной горячей линии 22-71-24.