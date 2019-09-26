С наступлением холодов в Кирове начал работу «Автобус милосердия». В этом году благотворительная акция будет проходить чаще, и помимо горячих обедов нуждающимся будут раздавать продуктовые наборы.
Адрес Комсомольская, 41 хорошо знают те, кто приходит сюда за помощью. Традиционно, по средам, здесь раздают нуждающимся еду и одежду.
- Скажите, вы часто приходите?
- Я хожу не каждый раз - жизнь заставила. Полпенсии - за квартиру, очень сложное положение.
Больше половины людей, которые приходят к "автобусу милосердия" - это пенсионеры. Они рады любой помощи. Раньше здесь раздавали горячие обеды, с этого года можно получить и продуктовый набор.
- Скажите, такие акции помогают вам?
- Да, очень.
- Что сегодня дали?
- Лапшу, супы, чай, каша в банках с мясом.
- В чем больше есть необходимость - в продуктовых наборах или в горячих обедах?
- У меня плита не работает, я на плитке все варю, так и горячее тоже не плохо.
Акция "Автобус милосердия" подразумевает комплексную помощь. Нуждающиеся получают не только еду и одежду, но и консультацию по социальным вопросам. В этом году масштабы акции расширили, охватив разные точки города.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Акция будет проходить еженедельно. В одну неделю будет предоставляться горячее питание и особо нуждающимся гражданам продуктовые наборы. В следующую неделю только наборы. И плюс ко всему, начиная с этого сезона мы будем проводить акцию и в других частях Кирова - Трифонов монастырь, Коминтерн, Филейка».
Добавим, что с наступлением холодов в комплексных центрах социального обслуживания населения откроются пункты обогрева. Узнать адрес и режим работы пунктов в каждом районе области можно по круглосуточной горячей линии 22-71-24.