В Краеведческом музее Слободского появился необычный экспонат - "Ведьмин залом". Это шар из веток, который сняли с дерева. Происхождение данного явления объясняет как наука, так и народные поверия. Обе версии изучила Юлия Шалаева.
- Практически каждый раз, когда я выхожу в лес вижу такие явления.
Степан Халтурин работает охотоведом. С ним часто советуются слободские музейщики, когда касаются темы леса. И вот возникла идея создать в Краеведческом музее новую экспозицию, посвященную зверям и растениям, заселяющим слободские леса. Из самых необычных экспонатов будущей выставки вот этот биологический объект. Его называют "ведьмин залом" и встречается он на деревьях самых разных пород.
СТЕПАН ХАЛТУРИН, ОХОТОВЕД:
«Ветка, которая росла в нормальном виде, начинает густо-густо разрастаться. Иногда они бывают с небольшой шарик, а бывают - я вот лично встречал 3 метра длинной и метр в диаметре - огромные, зеленые».
Ведьмины заломы очень похожи на гнезда, но таковыми не являются. Степан говорит, что это явление мало изучено наукой, но все же есть официальная версия, объясняющая образование такого шара.
- Это не одна ветка, а несколько и они переплетаются?
- Нет, это одна ветка. В этом месте попал патогенный организм и вызвал мутацию. С этого места ветка стала не просто расти, а густо развиваться в разные стороны.
Какая именно бактерия вызывает подобную патологию ветки - неизвестно. У Степана есть своя теория - он считает, что заломы возникают неподалеку от домов и это не случайно.
СТЕПАН ХАЛТУРИН, ОХОТОВЕД:
«Очень часто видал у охотничьих избушек, это тоже у избушки росло. То есть дым от печки может как-то влияет на дерево и вызывает аномалии в развитии».
Помимо научной существует и мистическая версия происхождения "Ведьминых заломов". Собственно, само название этого явления происходит из народных преданий и сказок.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы увидеть ведьмин залом в природе нужно углубиться в лесную чащу. Именно так мы и сделали - наши проводники привели нас в заречный лес города Слободского».
По лесу нас ведет казачий атаман Владимир Шулаков. До "Ведьминого залома" идти около километра. По дороге он рассказывает, что места здесь "гиблые".
Сто лет назад у этих болот работали каторжники, многие из которых тут же и полегли. Пейзаж вдруг становится мрачным, деревья странными, наша мистическая цель совсем близко.
- Проходя, если смотрим мы налево можно увидеть залом - высота 5-7 метров.
Среди веток, в лесной тиши возникает большой черный шар. Это и есть "Ведьмин залом". Если верить фольклору его создавали сами ведьмы.
- Ведьма приходила, кинжалом тыкала в это место и уже от этого начинала происходить эта генная мутация.
Уплотнение из веток создавалось для вполне практичных целей, как задел для будущей колдовской деятельности.
ВЛАДИМИР ШУЛАКОВ, АТАМАН КАДЕТСКОГО ХУТОРА "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ":
«Если переводить на современный язык "ведьмин залом" - это ни что иное, как взлетно-посадочная полоса бабы Яги, кикиморы, ведьмы и так далее, всей нечисти, которая может передвигаться по воздуху. Они передвигались быстро, используя метлы и ступы. Почему залом устраивался над землей - если летательное средство касалась земли аккумуляторы садились».
Такие заломы появлялись в определенных местах. Например, здесь, в этом лесу, вначале двадцатого века жил монах-отшельник, известный в миру, как Власушка, а по церковному инок Анания. Он обладал даром предвидения и лечил людей от физических и духовных недугов. К нему-то, по преданию, ведьма и не пускала путников.
ВЛАДИМИР ШУЛАКОВ, АТАМАН КАДЕТСКОГО ХУТОРА "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ":
«Эта ведьма, встречала путника и говорила, его дома нет, он ушел в монастырь. Бабушка разворачивалась и уходила. Тем самым ведьма отгораживала таким образом».
Интересно, что тропа к месту, где находился скит юродивого Власушки, существует до сих пор. Сюда приходят паломники попроведать инока и помолиться.
- Небольшая монашеская избушка стояла здесь, среди деревьев. Кстати, эти стволы сосен служили опорой для сооружения.
Судьба инока Анании, как и многих подвижников веры после революции сложилась трагично. Он предсказал закрытие монастырей, войну, народное пьянство и собственную гибель. Монах стал частью этого леса и его символичным сторожем. Возможно, именно поэтому мистические силы здесь больше не действуют, а "Ведьмины заломы" стали частью сказок и музейными экспонатами.