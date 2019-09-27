В Краеведческом музее Слободского появился необычный экспонат - "Ведьмин залом". Это шар из веток, который сняли с дерева. Происхождение данного явления объясняет как наука, так и народные поверия. Обе версии изучила Юлия Шалаева.Степан Халтурин работает охотоведом. С ним часто советуются слободские музейщики, когда касаются темы леса. И вот возникла идея создать в Краеведческом музее новую экспозицию, посвященную зверям и растениям, заселяющим слободские леса. Из самых необычных экспонатов будущей выставки вот этот биологический объект. Его называют "ведьмин залом" и встречается он на деревьях самых разных пород.Ведьмины заломы очень похожи на гнезда, но таковыми не являются. Степан говорит, что это явление мало изучено наукой, но все же есть официальная версия, объясняющая образование такого шара.Какая именно бактерия вызывает подобную патологию ветки - неизвестно. У Степана есть своя теория - он считает, что заломы возникают неподалеку от домов и это не случайно.Помимо научной существует и мистическая версия происхождения "Ведьминых заломов". Собственно, само название этого явления происходит из народных преданий и сказок.По лесу нас ведет казачий атаман Владимир Шулаков. До "Ведьминого залома" идти около километра. По дороге он рассказывает, что места здесь "гиблые".Сто лет назад у этих болот работали каторжники, многие из которых тут же и полегли. Пейзаж вдруг становится мрачным, деревья странными, наша мистическая цель совсем близко.Среди веток, в лесной тиши возникает большой черный шар. Это и есть "Ведьмин залом". Если верить фольклору его создавали сами ведьмы.Уплотнение из веток создавалось для вполне практичных целей, как задел для будущей колдовской деятельности.Такие заломы появлялись в определенных местах. Например, здесь, в этом лесу, вначале двадцатого века жил монах-отшельник, известный в миру, как Власушка, а по церковному инок Анания. Он обладал даром предвидения и лечил людей от физических и духовных недугов. К нему-то, по преданию, ведьма и не пускала путников.Интересно, что тропа к месту, где находился скит юродивого Власушки, существует до сих пор. Сюда приходят паломники попроведать инока и помолиться.Судьба инока Анании, как и многих подвижников веры после революции сложилась трагично. Он предсказал закрытие монастырей, войну, народное пьянство и собственную гибель. Монах стал частью этого леса и его символичным сторожем. Возможно, именно поэтому мистические силы здесь больше не действуют, а "Ведьмины заломы" стали частью сказок и музейными экспонатами.