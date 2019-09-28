В Кирове проходит Слет поисковых отрядов ПФО

В Кирове накануне состоялось открытие окружного слета поисковых отрядов. Сегодня поисковики из всех регионов ПФО участвовали в конкурсах, викторинах и мастер-классах. О самых ярких моментах - в репортаже Юлии Шалаевой.GPS-координаты известны, теперь нужно найти рабочую точку. Участникам этого конкурсного этапа предстоит пробежать не один километр по парку. Ребята должны показать навыки по спортивному ориентированию и умение читать геокарты.На слет приехали поисковики со всего Приволжского Федерального округа. Ребятам повезло с погодой - во время конкурсных испытаний было тепло и солнечно. Впрочем, на Вахте Памяти на погодные условия особо внимания не обращают, все мысли о главной цели - найти останки солдат, оставшихся на полях сражений.Этот этап конкурса, пожалуй, один из самых важных. Здесь очень подробно показывают, как извлекать человеческие останки из земли.При раскопе большое внимание уделяют предметам, находящимся рядом с бойцом. Часто на ложке или портсигаре можно найти важную информацию. Особая удача - обнаружить при солдате медальон.Слет поисковиков - важное событие, как для Кировской области, так и для всех регионов Приволжья. Он проходит по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.В регионах ПФО за последние пять лет поисковое движение существенно окрепло. Если в 2013 году в отрядах состояло пять тысяч поисковиков, то сегодня их в два раза больше. Увеличилось и количество вахт Памяти, так в этом году ребята из Приволжья съездили в 211 экспедиций.