В Кирове проходит Слет поисковых отрядов ПФО

В Кирове накануне состоялось открытие окружного слета поисковых отрядов. Сегодня поисковики из всех регионов ПФО участвовали в конкурсах, викторинах и мастер-классах. О самых ярких моментах - в репортаже Юлии Шалаевой.
GPS-координаты известны, теперь нужно найти рабочую точку. Участникам этого конкурсного этапа предстоит пробежать не один километр по парку. Ребята должны показать навыки по спортивному ориентированию и умение читать геокарты.
ИВАН СУРКОВ, ПОИСКОВИК, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ:
«Мы не профессиональные ориентировщики и для нас это интересный опыт. В лесу мы обычно пользуемся только навигатором, а тут более физические вещи - карта, компас».
На слет приехали поисковики со всего Приволжского Федерального округа. Ребятам повезло с погодой - во время конкурсных испытаний было тепло и солнечно. Впрочем, на Вахте Памяти на погодные условия особо внимания не обращают, все мысли о главной цели - найти останки солдат, оставшихся на полях сражений.
ВАДИМ КУТЫШЕВ, ПОИСКОВИК, Г.КАЗАНЬ:
«Нашел бойца в Любани под Санкт-Петербургом. Нашел по винтовке Мосина. Так же были личные вещи - котелок, лопата. Итак, в раскопе обнаружен взрывоопасный предмет. Самостоятельно мы не имеем право его извлекать - вызываем старшего по раскопу».
Этот этап конкурса, пожалуй, один из самых важных. Здесь очень подробно показывают, как извлекать человеческие останки из земли.
- Указывается порядковый номер бойца и номер раскопа - далее все кости раскладываются на эксгумационный банер, так как они располагаются в скелете человека.
При раскопе большое внимание уделяют предметам, находящимся рядом с бойцом. Часто на ложке или портсигаре можно найти важную информацию. Особая удача - обнаружить при солдате медальон.
НИКОЛАЙ КУЛЯСОВ, ПОИСКОВИК, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАКОВО:
«Когда находится медальон, то он кладется в родную среду. Это связано с тем, что смертный медальон долгое время пролежал в среде и при попадании на воздух есть риск, что предмет испортится».
Слет поисковиков - важное событие, как для Кировской области, так и для всех регионов Приволжья. Он проходит по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.
ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Для нас проект этот является одним из наиболее значимых. Отношение к нему достаточно трепетное. Мы ежегодно стараемся контролировать ситуацию в развитии поискового движения и по мере возможности оказывать содействие».
В регионах ПФО за последние пять лет поисковое движение существенно окрепло. Если в 2013 году в отрядах состояло пять тысяч поисковиков, то сегодня их в два раза больше. Увеличилось и количество вахт Памяти, так в этом году ребята из Приволжья съездили в 211 экспедиций.