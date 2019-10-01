В Киров съехались 300 поисковиков из 14 регионов страны на ежегодный слет "Никто не забыт"

Около 300 поисковиков из 14 регионов страны съехались в Киров. Здесь проходит ежегодный слет поисковых отрядов "Никто не забыт". Ранее Киров принимал такое мероприятие лишь единожды - в 2014м году. Чем поделятся друг с другом участники?В зале несколько десятков участников поисковых отрядов со всего Приволжья. Все они собрались в Кирове, чтобы познакомиться и поделиться опытом. В течение года поисковики ездили в экспедиции по всей стране. Так, поисковый отряд из Марий Эл этим летом провел серьезную работу в Мурманской области. Нашли останки бойцов красной армии и личные вещи.А поисковики из Чувашии приехали, чтобы поделиться опытом раскопок в южном регионе.Слет поисковиков проходит по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Для участников запланирована насыщенная конкурсная программа: их ждет военно-историческая викторина, ориентирование на местности, архивный поиск, оказание первой помощи и многое другое.Также ребят ждет экскурсия по Кирову. Завершится слет 5 октября.