В Киров съехались 300 поисковиков из 14 регионов страны на ежегодный слет "Никто не забыт"

Около 300 поисковиков из 14 регионов страны съехались в Киров. Здесь проходит ежегодный слет поисковых отрядов "Никто не забыт". Ранее Киров принимал такое мероприятие лишь единожды - в 2014м году. Чем поделятся друг с другом участники?
В зале несколько десятков участников поисковых отрядов со всего Приволжья. Все они собрались в Кирове, чтобы познакомиться и поделиться опытом. В течение года поисковики ездили в экспедиции по всей стране. Так, поисковый отряд из Марий Эл этим летом провел серьезную работу в Мурманской области. Нашли останки бойцов красной армии и личные вещи.
АЛЕКСАНДРА ФЕСЕНКО, УЧАСТНИЦА ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ВОСКРЕСЕНИЕ», РЕСП. МАРИЙ-ЭЛ:
«Была одна подписанная вещь – это спичечница. Также при солдатах при бойцах были в основном предметы личной гигиены, помазок, пуговицы. То, что при бойце находится во время боевых действий».
А поисковики из Чувашии приехали, чтобы поделиться опытом раскопок в южном регионе.
ЕВГЕНИЙ ШУМИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
«Это центральный Кавказ, марузский перевал, это Крым, Севастополь, Ижевск, районы Тверской области, Ленинградской, мы подняли в этом году, ну по сравнению с другими регионами может быть не столько много, но для нас даже 100 человек, которых удалось поднять, вдохновляют ребят».
Слет поисковиков проходит по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Для участников запланирована насыщенная конкурсная программа: их ждет военно-историческая викторина, ориентирование на местности, архивный поиск, оказание первой помощи и многое другое.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ваша работа необходима для государства, общества, воспитания подрастающего поколения, потомков тех солдат и офицеров, которые погибли в боях за родину. Вы возвращаете имена павших бойцов, восстанавливаете неизвестные страницы истории, за ваше неравнодушие и преданность делу».
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это та молодежь, которая в свободное от работы и учебы время работает, я не побоюсь этого слова, работает. Война – это тоже была работа. Что вы делаете сегодня – это очень важно и нужно для нашего общества».
Также ребят ждет экскурсия по Кирову. Завершится слет 5 октября.