На остановке у слободы Дымково появился загадочный пешеходный переход. Он ведет от одного ограждения к другому.
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Еще свежи в памяти воспоминания о том, как в прошлом году городские власти перегородили такими ограждениями пешеходную зону на октябрьском проспекте. Видимо, слава в медиа не дает дорожным службам покоя и в этом году они решили стать победителями конкурса "угадай город по фотографии"».
Можно предположить, что в городской администрации идет невидимая борьба между теми, кто хочет сделать город удобным для людей и теми, кто постоянно создают на ровном месте проблемы.
Фотография этого дорожного недоразумения уже облетела социальные сети и собрала сотни язвительных комментариев. Причем, сначала на переходе появилось ограждение, и только после него на дороге нарисовали зебру. Перекресток очень оживленный: рядом микрорайон Красный Химик, через дорогу - знаменитая слобода Дымково, так что массовое недовольство местных жителей можно понять.
- Очень неудобно, особенно если идешь с детьми.
- Надо, чтобы они это убрали, никуда не годится, надо обходить.
Мы обратились к городской администрации с просьбой прокомментировать неоднозначное дорожное решение. Нам пояснили, что ограждение установлено для безопасности людей, и оно соответствует всем требованиям ГОСТ. Теперь в этом же месте появился пешеходный переход и скоро даже повесят светофор - и это тоже для безопасности пешеходов и тоже все по ГОСТУ. Как при этом дорогу переходить людям - непонятно.
Впрочем, городские власти пообещали ограждение все-таки убрать, только когда это будет сделано - не ясно.
В администрации Кирова сообщили, что пешеходный переход в Дымково откроют на следующей неделе. Светофор будет установлен в ближайшие дни. И когда новый пешеходный переход примет комиссия, ограждения уберут.