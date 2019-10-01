На остановке у слободы Дымково появился загадочный пешеходный переход. Он ведет от одного ограждения к другому.Можно предположить, что в городской администрации идет невидимая борьба между теми, кто хочет сделать город удобным для людей и теми, кто постоянно создают на ровном месте проблемы.Фотография этого дорожного недоразумения уже облетела социальные сети и собрала сотни язвительных комментариев. Причем, сначала на переходе появилось ограждение, и только после него на дороге нарисовали зебру. Перекресток очень оживленный: рядом микрорайон Красный Химик, через дорогу - знаменитая слобода Дымково, так что массовое недовольство местных жителей можно понять.Мы обратились к городской администрации с просьбой прокомментировать неоднозначное дорожное решение. Нам пояснили, что ограждение установлено для безопасности людей, и оно соответствует всем требованиям ГОСТ. Теперь в этом же месте появился пешеходный переход и скоро даже повесят светофор - и это тоже для безопасности пешеходов и тоже все по ГОСТУ. Как при этом дорогу переходить людям - непонятно.Впрочем, городские власти пообещали ограждение все-таки убрать, только когда это будет сделано - не ясно.В администрации Кирова сообщили, что пешеходный переход в Дымково откроют на следующей неделе. Светофор будет установлен в ближайшие дни. И когда новый пешеходный переход примет комиссия, ограждения уберут.