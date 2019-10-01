На слете поисковиков по итогам полевого сезона 2019 года были представлены артефакты времен ВОВ

За тем, как поисковики из разных регионов справляются с конкурсными испытаниями, следили наши корреспонденты.Основные этапы соревнований пройдут во второй и третий дни слёта в парке имени Кирова. Команды продемонстрируют свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи, проведения и документирования поисковых работ.Также в течение всего времени проведения слёта будет действовать экспозиция по итогам полевого сезона 2019 года. На ней представят найденные поисковиками артефакты времен Великой Отечественной войны. Добавим, что те регионы, которые заявились на экспозицию должны не просто показать, а сделать презентацию одного уникального экспоната.В заключительный день окружного слёта поисковых отрядов пройдёт торжественное награждение команд-победителей общекомандного зачёта, а также победителей окружного конкурса Военно-патриотических клубов. Региональная делегация, показавшая лучшие результаты в ходе соревнований, получит Гран-при Слёта – финансирование поездки в поисковую экспедицию.