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На слете поисковиков по итогам полевого сезона 2019 года были представлены артефакты времен ВОВ

На слете поисковиков по итогам полевого сезона 2019 года были представлены артефакты времен ВОВ

Сегодня, 11:45
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Михаил Конышев

За тем, как поисковики из разных регионов справляются с конкурсными испытаниями, следили наши корреспонденты.

Основные этапы соревнований пройдут во второй и третий дни слёта в парке имени Кирова. Команды продемонстрируют свои знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи, проведения и документирования поисковых работ.

ВИТАЛИЙ ЕРМУШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "БРОНЕПОЕЗД" (РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ):Вот такие дисциплины из года в год, но каждый год что-то новое узнаем, новые знания пытаемся получить и научить свой личный состав».

Также в течение всего времени проведения слёта будет действовать экспозиция по итогам полевого сезона 2019 года. На ней представят найденные поисковиками артефакты времен Великой Отечественной войны. Добавим, что те регионы, которые заявились на экспозицию должны не просто показать, а сделать презентацию одного уникального экспоната.

ВЛАДИМИР ПОТКИН, КОМАНДИР ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ВЕРНОСТЬ" (Г.КИРОВ):
«Вот в этом году мы работали в Парфинском районе, и нам попалась вот такая горелка. Много нам попадалось за 15 лет, но в таком состоянии впервые. Уникальная вещь и о ней мы бы хотели рассказать».

В заключительный день окружного слёта поисковых отрядов пройдёт торжественное награждение команд-победителей общекомандного зачёта, а также победителей окружного конкурса Военно-патриотических клубов. Региональная делегация, показавшая лучшие результаты в ходе соревнований, получит Гран-при Слёта – финансирование поездки в поисковую экспедицию.

На слете поисковиков по итогам полевого сезона 2019 года были представлены артефакты времен ВОВ

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