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Детский сад в поселке Мирном после ремонта готов принимать еще больше ребят

Детский сад в поселке Мирном после ремонта готов принимать еще больше ребят

Сегодня, 11:10
135
Карина Алоян

В поселке Мирном Орического района в детском саду "Светлячок" после ремонта готовы принимать еще больше ребят.

- В этом году в августе здесь был проведен ремонт - вставлены 2 окна, отремонтированы стены, полы.

А еще новые игрушки и детская мебель: столы, кроватки. Всё это - за две недели августа. Уже сейчас дошкольное образовательное учреждение встречает своих воспитанников в обновленном виде.

СВЕТЛАНА ПУЗЫРЕВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК":
«В этом году благодаря выделению денежных средств из областного и муниципального бюджета стало возможно провести такой ремонт в двух группах по адресу Ленина 10».

Самое главное, что за счет ремонта удалось расширить группы для малышей от полутора до трех лет, что полностью решило проблему нехватки мест в детском саду.

СВЕТЛАНА ПУЗЫРЕВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК":
«Мы ввели дополнительно 22 места для детей от года до 3 лет. В одной группе у нас дети до 1-2 лет, а здесь, где мы сейчас находимся от 2 до 3 лет».

У детского сада "Светлячок" это уже не первый опыт. Средства из областного бюджета уже привлекались в 2012 году.

Детский сад в поселке Мирном после ремонта готов принимать еще больше ребят

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