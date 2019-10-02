Детский сад в поселке Мирном после ремонта готов принимать еще больше ребят

В поселке Мирном Орического района в детском саду "Светлячок" после ремонта готовы принимать еще больше ребят.А еще новые игрушки и детская мебель: столы, кроватки. Всё это - за две недели августа. Уже сейчас дошкольное образовательное учреждение встречает своих воспитанников в обновленном виде.Самое главное, что за счет ремонта удалось расширить группы для малышей от полутора до трех лет, что полностью решило проблему нехватки мест в детском саду.У детского сада "Светлячок" это уже не первый опыт. Средства из областного бюджета уже привлекались в 2012 году.