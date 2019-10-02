Детский сад в поселке Мирном после ремонта готов принимать еще больше ребят

В поселке Мирном Орического района в детском саду "Светлячок" после ремонта готовы принимать еще больше ребят.
- В этом году в августе здесь был проведен ремонт - вставлены 2 окна, отремонтированы стены, полы.
А еще новые игрушки и детская мебель: столы, кроватки. Всё это - за две недели августа. Уже сейчас дошкольное образовательное учреждение встречает своих воспитанников в обновленном виде.
СВЕТЛАНА ПУЗЫРЕВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК":
«В этом году благодаря выделению денежных средств из областного и муниципального бюджета стало возможно провести такой ремонт в двух группах по адресу Ленина 10».
Самое главное, что за счет ремонта удалось расширить группы для малышей от полутора до трех лет, что полностью решило проблему нехватки мест в детском саду.
СВЕТЛАНА ПУЗЫРЕВСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "СВЕТЛЯЧОК":
«Мы ввели дополнительно 22 места для детей от года до 3 лет. В одной группе у нас дети до 1-2 лет, а здесь, где мы сейчас находимся от 2 до 3 лет».
У детского сада "Светлячок" это уже не первый опыт. Средства из областного бюджета уже привлекались в 2012 году.