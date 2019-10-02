В Кирове завершился слет поисковых отрядов ПФО

В Кирове в эти выходные завершился слет поисковых отрядов "Никто не забыт". В нем приняли участие поисковики со всего Приволжского федерального округа. Ребята участвовали в конкурсах и делились опытом.Перед началом церемонии ребята из поисковых отрядов делятся друг с другом впечатлениями. Последние три дня они провели буквально плечом к плечу.Ребята не только делились опытом, но и выясняли кто лучше. Для них подготовили военно-историческую викторину, конкурсы по ориентированию на местности и оказанию первой помощи.В Кирове встретились около 300 поисковиков со всего Приволжья. Слет проводился по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.В результате в общекомандном зачете победителем стала Пензинская область, кировчане заняли пятое место.