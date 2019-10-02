В Кирове завершился слет поисковых отрядов ПФО

В Кирове в эти выходные завершился слет поисковых отрядов "Никто не забыт". В нем приняли участие поисковики со всего Приволжского федерального округа. Ребята участвовали в конкурсах и делились опытом.
Перед началом церемонии ребята из поисковых отрядов делятся друг с другом впечатлениями. Последние три дня они провели буквально плечом к плечу.
СЕРГЕЙ РИФТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень повезло с погодой. Атмосфера дружбы проникновенной. С первого дня. С первого дня визитки ребята успели узнать, что их десятки и сотни, увлеченных нашим делом. Которые остаются на долгие годы».
Ребята не только делились опытом, но и выясняли кто лучше. Для них подготовили военно-историческую викторину, конкурсы по ориентированию на местности и оказанию первой помощи.
ДИАНА ЛАВРЕНТЬЕВА, УЧАСТНИЦА ПОИСКОВОГО ОТРЯДА ИЗ КАЗАНИ:
«Мы участвовали в конкурсе медицина, нам очень понравилось, мы поняли свои ошибки и на следующий год обязательно займем первое место, сложностей не было. Просто от волнения забыли некоторые вещи. А так было очень интересно».
В Кирове встретились около 300 поисковиков со всего Приволжья. Слет проводился по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.
ВЛАДИМИР КОЛЧИН, ПОМОЩНИК ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Вы выполняете важную работу, сохраняя историческую память народа. Вы на передовой борьбы за правдивого видения нашего прошлого, потерь и побед. Без осознания которых невозможно движение к будущему».
В результате в общекомандном зачете победителем стала Пензинская область, кировчане заняли пятое место.