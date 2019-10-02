Выставка к 25-летию визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Кирово-Чепецк

25 лет назад в Кировской области побывал Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Для жителей Кирово-Чепецка визит главы РПЦ до сих пор остается одним из самых памятных событий. В музейно-выставочном центре города открылась экспозиция, посвященная этому событию.Эти фотографии Анатолий Бровцын сделал в октябре 94-го. Патриарх Алексий Второй встречается с жителями Кирово-Чепецка. Это был открытый человек, вспоминает фотограф. Освещать его визит было волнительным и очень ответственным делом.Его Святейшество посетил воскресную школу в Кирово-Чепецке, побывал на стройке Всесвятской церкви, помолился в доме престарелых. Фотографии того дня представлены в музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка.Выставку дополняют архитектурные макеты. Подобные церкви на вятской земле возводились в дореволюционные времена. Создатель макетов - Николай Скурихин, чтобы изучить внешний вид строений, проделал большую работу.Выставка, посвященная визиту патриарха Алексия Второго в Кирово-Чепецк, будет работать до девятого ноября.