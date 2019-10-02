Выставка к 25-летию визита Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Кирово-Чепецк

25 лет назад в Кировской области побывал Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Для жителей Кирово-Чепецка визит главы РПЦ до сих пор остается одним из самых памятных событий. В музейно-выставочном центре города открылась экспозиция, посвященная этому событию.
- Вот это тот же самый кадр, только с другого ракурса. Посмотрите, сколько здесь народу.
Эти фотографии Анатолий Бровцын сделал в октябре 94-го. Патриарх Алексий Второй встречается с жителями Кирово-Чепецка. Это был открытый человек, вспоминает фотограф. Освещать его визит было волнительным и очень ответственным делом.
АНАТОЛИЙ БРОВЦЫН, ФОТОГРАФ:
«Мне удалось снять практически весь его визит, от начала до конца. Патриарх Алексий Второй был настолько доступен, охрана, конечно, была, но он просто входил в народ и общался».
Его Святейшество посетил воскресную школу в Кирово-Чепецке, побывал на стройке Всесвятской церкви, помолился в доме престарелых. Фотографии того дня представлены в музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка.
АНАТОЛИЙ БРОВЦЫН, ФОТОГРАФ:
«Тут такая дата, 25-лет, как он у нас побывал. Решили мы эту дату отметить. Получилась такая выставка».
Выставку дополняют архитектурные макеты. Подобные церкви на вятской земле возводились в дореволюционные времена. Создатель макетов - Николай Скурихин, чтобы изучить внешний вид строений, проделал большую работу.
НИКОЛАЙ СКУРИХИН:
«Некоторые церкви я нашел - открытки, журналы. В интернете есть раздел - деревянное зодчество - церкви. Там смотрел я, находил. Что нравилось - то и делал».
Выставка, посвященная визиту патриарха Алексия Второго в Кирово-Чепецк, будет работать до девятого ноября.