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В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения

В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения

Сегодня, 17:34
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Альбина Самигуллина

Сегодня из Кирова в первый рейс отправился электропоезд нового поколения. Чем новая техника отличается от хорошо знакомых всем электричек?

В нашем регионе пригородными электропоездами ежегодно пользуются более миллиона пассажиров. Так что их техническое состояние и проблема комфорта волнует многих. Новая электричка заметно отличается от старых составов. Одно из концептуальных новшеств - в салоне появились места для крепления велосипедов. Также вагон оснащен инновационной системой кондиционеров и обеззараживания воздуха.

- Температура внутри. Жалобы если поступают - видеонаблюдение есть, всегда можно по видео посмотреть температуру в салоне.

Отметим, что серийный выпуск российских электропоездов нового поколения начался всего три года назад. Главное отличие от старых электричек - вагоны адаптированы для инвалидов. В салоне есть таблички со шрифтом Брайля, подъемники и специально оборудованные санитарные комнаты. Добавим, что в обозримом будущем обновление ожидает и пассажирские поезда, и локомотивы.

АНАТОЛИЙ ЛЕСУН, НАЧАЛЬНИК ГОРЬКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ:
«Есть необходимость обновления здесь цельнометаллических вагонов - всё это в программе. Кроме того, Горьковская железная дорога поставит в 19-м году 60 новых локомотивов в депо Лянгасово».
 
Отметим, что стоимость одного вагона такого электропоезда превышает 50 миллионов рублей. При его проектировании учитывались новые требования стран Таможенного союза: электропоезд оборудован специальной крэш-системой безопасности пассажиров.

Добавим, что новая электричка будет курсировать на маршруте Яр - Киров - Котельнич - Шабалино - Пижма. Ну а в свой первый рейс электропоезд отправился до станции Ежиха.

В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения

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