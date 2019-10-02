В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения

Сегодня из Кирова в первый рейс отправился электропоезд нового поколения. Чем новая техника отличается от хорошо знакомых всем электричек?В нашем регионе пригородными электропоездами ежегодно пользуются более миллиона пассажиров. Так что их техническое состояние и проблема комфорта волнует многих. Новая электричка заметно отличается от старых составов. Одно из концептуальных новшеств - в салоне появились места для крепления велосипедов. Также вагон оснащен инновационной системой кондиционеров и обеззараживания воздуха.Отметим, что серийный выпуск российских электропоездов нового поколения начался всего три года назад. Главное отличие от старых электричек - вагоны адаптированы для инвалидов. В салоне есть таблички со шрифтом Брайля, подъемники и специально оборудованные санитарные комнаты. Добавим, что в обозримом будущем обновление ожидает и пассажирские поезда, и локомотивы.Отметим, что стоимость одного вагона такого электропоезда превышает 50 миллионов рублей. При его проектировании учитывались новые требования стран Таможенного союза: электропоезд оборудован специальной крэш-системой безопасности пассажиров.Добавим, что новая электричка будет курсировать на маршруте Яр - Киров - Котельнич - Шабалино - Пижма. Ну а в свой первый рейс электропоезд отправился до станции Ежиха.