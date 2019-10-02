Служба судебных приставов ввела новую систему работы с посетителями

В кировском Управлении службы судебных приставов введена новая система работы с посетителями. Обратиться к сотрудникам службы с вопросами кировчане могут ежедневно.В административном здании Управления прием граждан в рабочее время по вопросам информационно-справочного характера ежедневно ведут дежурные сотрудники. Это избавляет посетителей от необходимости подниматься в отделы судебных приставов и стоять в очереди, чтобы получить всю интересующую информацию или погасить долг.Как отметили в управлении службы судебных приставов, если в первые недели работы дежурных кабинетов сотрудники службы принимали по 90 граждан, то сейчас - почти 400 человек в неделю.Добавим, что судебные приставы-исполнители по-прежнему принимают граждан каждый вторник с 9.00 до 13.00 и каждый четверг с 13.00 до 18.00 часов. И теперь любой желающий может задать судебному приставу-исполнителю вопрос или погасить долг в любой день с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.