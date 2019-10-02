Освящение храма Великомученика Георгия Победоносца в Оричевском районе

В Оричевском районе состоялось освящение храма Великомученика Георгия Победоносца. Божественную литургию возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк.Первые молитвы зазвучали в новом храме. На лицах людей - нескрываемая радость. Спустя 7 лет в Мирном - новый храм. Ведь строили, что называется, всем миром. Еще в 2009 году по благословению митрополита Хрисанфа был заложен фундамент здания и установлен поклонный крест.Святой великомученик Георгий Победоносец был воином и показал пример служения своей стране. В то же время он показал высоту духовной жизни. То что Храм посвящен именно ему - неслучайно.Чин освящения храма – особое таинство. Воочию увидеть то, что происходит в этот момент в алтаре, выпадает не каждому. В завершении Богослужения митрополит Вятский и Слободской Марк поздравил всех собравшихся с радостным событием.