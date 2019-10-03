Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют

Три года назад появилась информация о том, что отремонтируют мост через реку Чумовицу в Нововятском районе. Но, к большому разочарованию, до ремонта дело не дошло. В причинах разбиралась наша съемочная группа.Напомним, что специалисты администрации города оценили состояние моста через Чумовицу на улице Советской в Нововятском районе и пришли к выводу о необходимости его реконструкции. Краевые части данного моста находятся в критическом состоянии. На время ремонтных работ в этом месте было организовано реверсивное движение, которое показало свою неэффективность из-за образования пробок. Сегодня на проезжей части моста стоят бетонные блоки, которые ограничивают движение по краям конструкции.Весной этого года был сделан ремонт проезжей части, который не проводился несколько лет. Были устранены ямы и колейность. До капитального ремонта моста дело опять не дошло.Добавим, что специалистами будет проведено полное обследование моста и после этого станет известна точная сумма, которая потребуется на капитальный ремонт.