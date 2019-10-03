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Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют

Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют

Сегодня, 11:12
210
Михаил Конышев

Три года назад появилась информация о том, что отремонтируют мост через реку Чумовицу в Нововятском районе. Но, к большому разочарованию, до ремонта дело не дошло. В причинах разбиралась наша съемочная группа.

Напомним, что специалисты администрации города оценили состояние моста через Чумовицу на улице Советской в Нововятском районе и пришли к выводу о необходимости его реконструкции. Краевые части данного моста находятся в критическом состоянии. На время ремонтных работ в этом месте было организовано реверсивное движение, которое показало свою неэффективность из-за образования пробок. Сегодня на проезжей части моста стоят бетонные блоки, которые ограничивают движение по краям конструкции.

АНДРЕЙ НАЙМУШИН, СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОТДЕЛА ГИБДД ПО ГОРОДУ КИРОВУ:
«С точки зрения организации дорожного движения здесь предусмотрены технические средства. Ступенчатое снижение скоростного режима, знаки сужения проезжей части, объезд препятствия. За исключением того, что должна быть нанесена вертикальная дорожная разметка на данных блоках и знаки предусмотренные препятствием. По данному факту ГИБДД будет внесено представление».

Весной этого года был сделан ремонт проезжей части, который не проводился несколько лет. Были устранены ямы и колейность. До капитального ремонта моста дело опять не дошло.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
«В этом году, в начале октября, выделены средства на проектирование этого моста. Соответственно мы сейчас готовим техническое задание на проектирование. До конца года проект будет выполнен по капитальному ремонту, и мы надеемся, что на следующий год мост в рамках какого-либо бюджета отремонтируем».
 
Добавим, что специалистами будет проведено полное обследование моста и после этого станет известна точная сумма, которая потребуется на капитальный ремонт.

Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют

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