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09 октября 23:26
09 окт 17:39 Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом 09 окт 17:37 В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны 09 окт 15:12 Выставка Петра Серкина в выставочном зале Вятского художественного музея 09 окт 14:01 «Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор. 09 окт 12:09 Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора? 09 окт 11:17 Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта 09 окт 11:12 Требующий реконструкции мост через реку Чумовицу в Нововятском районе не ремонтируют 09 окт 11:04 Для представителей малого бизнеса предложили видоизменить один из налогов 08 окт 17:40 Освящение храма Великомученика Георгия Победоносца в Оричевском районе 08 окт 17:37 Служба судебных приставов ввела новую систему работы с посетителями
Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом

Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом

Сегодня, 17:39
165
Михаил Конышев

К нам в редакцию обратились неравнодушные кировчане, которые рассказали о судьбе человека, который уже несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом. В причинах такого образа жизни попыталась разобраться наша съемочная группа.

Заречная часть города, микрорайон Красный химик. Вместе с нашей съемочной группой на место приехали представители центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, а также соцработники. Андрея Алцибеева мы нашли на месте. Вот уже три года мужчина живет рядом со сгоревшим домом в сарае. При пожаре были уничтожены все документы. По непонятным причинам восстанавливать их не стал, так и оказался на улице. Небольшую помощь получал от неравнодушных кировчан, которая помогала хоть как-то выжить.

- Ну, вы куда-то обращались?
- Нет, что куда.
- Просто сами сделали вывод, что никто не поможет и все бросили?
- Ага.

Андрею незамедлительно предложили переехать в центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, пока будут восстанавливаться документы. После долгих колебаний мужчина дал согласие на переезд. Но с одной оговоркой, что он приведет себя в порядок и приедет сам.

ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ:
«Сейчас мы с человеком разобрались, посмотрели, что документы восстановить можно. Это мы сделаем очень быстро и эффективно. На период, пока будет решаться вопрос по его дальнейшему проживанию, он будет проживать в нашем центре. Я думаю, что перспективы для возвращения в нормальную жизнь у этого гражданина есть».

В качестве небольшой помощи Андрей получил продуктовый набор, который поможет ему прожить ближайшие сутки. Добавим, что с наступлением холодов в каждом центре социального обслуживания открываются пункты обогрева, где лица без определенного места жительства могут получить теплые вещи, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству.

Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом

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