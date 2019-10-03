Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом

К нам в редакцию обратились неравнодушные кировчане, которые рассказали о судьбе человека, который уже несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом. В причинах такого образа жизни попыталась разобраться наша съемочная группа.Заречная часть города, микрорайон Красный химик. Вместе с нашей съемочной группой на место приехали представители центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, а также соцработники. Андрея Алцибеева мы нашли на месте. Вот уже три года мужчина живет рядом со сгоревшим домом в сарае. При пожаре были уничтожены все документы. По непонятным причинам восстанавливать их не стал, так и оказался на улице. Небольшую помощь получал от неравнодушных кировчан, которая помогала хоть как-то выжить.Андрею незамедлительно предложили переехать в центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, пока будут восстанавливаться документы. После долгих колебаний мужчина дал согласие на переезд. Но с одной оговоркой, что он приведет себя в порядок и приедет сам.В качестве небольшой помощи Андрей получил продуктовый набор, который поможет ему прожить ближайшие сутки. Добавим, что с наступлением холодов в каждом центре социального обслуживания открываются пункты обогрева, где лица без определенного места жительства могут получить теплые вещи, продуктовый набор, а также консультацию по дальнейшему жизнеустройству.