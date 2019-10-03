На одном из участков в садоводческом товариществе города Кирова появился автосервис

"Автосервис на грядках" - так называют садоводы один из участков в своем товариществе. Его владелец открыл автомастерскую и шиномонтаж рядом с дачным домом. Об особенностях малого бизнеса в кировских садах - репортаж Юлии Шалаевой.С Победиловского тракта этот автосервис хорошо видно всем проезжающим автомобилям. И дело не только в ярких баннерах, рассказывающих об услугах, но и в отсутствии лесополосы, которая здесь прерывается. Именно этот факт стал последней каплей в чаше терпения местных садоводов.Владельца автомастерской зовут Илья. Его участок в садоводстве самый первый и однажды он решил, что место это очень удачное, у дороги и почему бы не открыть здесь шиномонтаж и автосервис.По словам предпринимателя восемь лет он работал без каких-либо проблем. К нему не было претензий ни у надзорных органов, ни у соседей садоводов. Однако случился конфликт с новым председателем и что-то пошло не так.Илья не видит ничего странного или незаконного в том, что его автосервис находится в садовом товариществе. Он считает себя представителем малого бизнеса, который платит налоги, и переносить гаражи в другое место не собирается.По данному факту представители ОНФ написали обращение в министерство охраны окружающей среды, Роспотребнадзор и Ленинское терруправление. Насколько законна деятельность "дачного автосервиса" должны решить ответственные органы.