На одном из участков в садоводческом товариществе города Кирова появился автосервис

"Автосервис на грядках" - так называют садоводы один из участков в своем товариществе. Его владелец открыл автомастерскую и шиномонтаж рядом с дачным домом. Об особенностях малого бизнеса в кировских садах - репортаж Юлии Шалаевой.
С Победиловского тракта этот автосервис хорошо видно всем проезжающим автомобилям. И дело не только в ярких баннерах, рассказывающих об услугах, но и в отсутствии лесополосы, которая здесь прерывается. Именно этот факт стал последней каплей в чаше терпения местных садоводов.
АНДРЕЙ КРИНИЦЫН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА "АГАТ":
«В первый же год, как я возглавил садоводческое товарищество люди стали жаловаться на устройство здесь шиномонтажа. Мы понимали, входили в ситуацию владельца участка, на что-то надо жить, но терпение наше закончилось после того, как стали исчезать березы, лесополоса, которая отделяет садоводчество от Победиловского тракта».
Владельца автомастерской зовут Илья. Его участок в садоводстве самый первый и однажды он решил, что место это очень удачное, у дороги и почему бы не открыть здесь шиномонтаж и автосервис.
По словам предпринимателя восемь лет он работал без каких-либо проблем. К нему не было претензий ни у надзорных органов, ни у соседей садоводов. Однако случился конфликт с новым председателем и что-то пошло не так.
ИЛЬЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Я вам честно скажу, я понял свою единственную ошибку, что мне надо перевести эту землю из сельхозназначения, и все и собрать соседей и ни один не скажет, что я что то сделал кому-то плохо».
Илья не видит ничего странного или незаконного в том, что его автосервис находится в садовом товариществе. Он считает себя представителем малого бизнеса, который платит налоги, и переносить гаражи в другое место не собирается.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Данный участок имеет статус земли сельхозназначения - никакой предпринимательской деятельности здесь быть не должно по Закону. Так же данные объекты шиномонтажа должны иметь санитарную зону 50 метров - здесь ее нет».
По данному факту представители ОНФ написали обращение в министерство охраны окружающей среды, Роспотребнадзор и Ленинское терруправление. Насколько законна деятельность "дачного автосервиса" должны решить ответственные органы.